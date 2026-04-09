Udine, piano da 5,7 milioni: nuove strade, marciapiedi e centro storico più accessibile

Non si tratta semplicemente di rifare l’asfalto. Il Comune di Udine guarda oltre, mettendo in campo un piano da 5,7 milioni di euro che punta a ridisegnare gli spazi pubblici tra centro storico e quartieri. Un intervento che affianca i cantieri già previsti per il 2026 e segna un cambio di passo: dalla manutenzione alla visione urbana complessiva.

La programmazione non si limita a risolvere criticità, ma mira a migliorare in modo strutturale la qualità della città, intervenendo su viabilità, sicurezza e accessibilità.

Asfalti e viabilità: interventi mirati

La parte più consistente delle risorse, pari a 2 milioni e 670 mila euro, sarà destinata al rifacimento degli asfalti su dodici arterie cittadine.

Gli interventi si concentreranno soprattutto in due aree strategiche:

Villaggio del Sole

quadrante tra via Martignacco e via Bariglaria

Zone fondamentali per i collegamenti tra quartieri e per la mobilità urbana.

Centro storico: lavori sul porfido

Uno spazio importante è riservato al cuore della città. Sono previsti 1,1 milioni di euro per la sistemazione delle pavimentazioni in porfido, con interventi in:

via Mazzini

via Sarpi

via Villalta

Qui l’obiettivo è coniugare tutela del patrimonio architettonico e miglioramento della fruibilità, rendendo gli spazi più sicuri e accessibili.

Marciapiedi e abbattimento delle barriere

Ben 2 milioni di euro saranno destinati alla riqualificazione dei marciapiedi e all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Gli interventi coinvolgeranno numerose vie cittadine, tra cui:

via Val d’Aupa, via Lodi, via Monte Vodice, via Vipacco, via Gaeta, via Quintino Sella, via della Cisterna, via Battistig, via Manzini, via Petrarca e via Po.

Particolare attenzione anche all’area dell’ex Caserma Osoppo, in trasformazione, con lavori previsti in via Adige e via Brigata Re.

Più collegamenti e sicurezza per tutti

Il piano punta anche a creare una rete più continua e funzionale. Sono previsti:

allargamenti dei marciapiedi vicino alle scuole

nuovi collegamenti pedonali

eliminazione di dislivelli e punti critici

Un’attenzione specifica è rivolta alle persone con ridotta capacità motoria, per garantire una città più inclusiva.

Una strategia per evitare sprechi

Il nuovo pacchetto di opere si integra con il piano asfaltature 2026, che interesserà 51 strade per 17 chilometri complessivi.

L’obiettivo è evitare interventi sovrapposti e lavori da rifare in tempi brevi, migliorando l’efficacia della manutenzione e ottimizzando le risorse pubbliche.

Le parole dell’assessore Marchiol

A spiegare la visione è l’assessore ai Lavori pubblici Ivano Marchiol:

“Pianificare ci permette di avere una visione organica della città, dove la manutenzione del porfido in centro si sposa con la creazione di nuovi percorsi sicuri nei quartieri e l’eliminazione sistematica delle barriere”.

Un percorso che, come sottolineato, richiederà tempo ma che punta a realizzare investimenti concreti per il futuro di Udine, quartiere dopo quartiere.

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