Assistenza sanitaria: da oggi attivo il 116117 in FVG, come funziona

Da oggi 13 aprile 2026 entra ufficialmente in funzione su tutto il territorio del Friuli-Venezia Giulia il numero unico 116117, dedicato all’assistenza sanitaria non urgente. Un servizio gratuito e attivo 24 ore su 24 che punta a semplificare l’accesso ai servizi sanitari territoriali e a migliorare la gestione dei bisogni di salute dei cittadini.

Un unico numero per le esigenze sanitarie non urgenti

Con l’attivazione del numero europeo armonizzato 116117, la Regione compie un passo decisivo verso un sistema sanitario più efficiente e accessibile. Il servizio, già sperimentato nei territori di Gorizia e Trieste, viene ora esteso anche a Udine e Pordenone, completando la copertura regionale.

Come sottolineato dall’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi, si tratta di un’iniziativa che rafforza l’accesso ai servizi sanitari non urgenti, offrendo una risposta continua e più appropriata alle esigenze della popolazione.

Come funziona il 116117

Il 116117 rappresenta un vero e proprio punto di accesso unico per i cittadini. Chiamando questo numero, attivo sia da telefono fisso che mobile, è possibile:

Attivare la Continuità assistenziale (ex Guardia medica) ;

; Ricevere consulenza telefonica sanitaria ;

; Richiedere visite ambulatoriali o domiciliari;

Ottenere informazioni sui servizi territoriali disponibili;

Essere indirizzati verso il percorso assistenziale più adeguato.

Il sistema è inoltre costantemente collegato con la Sores (Sala operativa regionale emergenza sanitaria), garantendo un’integrazione immediata con i servizi di emergenza in caso di necessità.

Non solo assistenza: anche prevenzione e orientamento

Il servizio non si limita alla gestione delle richieste sanitarie non urgenti. Tra le funzioni disponibili rientrano anche segnalazioni di rischio ambientale, come fuoriuscite di sostanze inquinanti, supporto per problematiche legate agli animali, con orientamento verso i servizi di sanità veterinaria pubblica e collegamento con i medici di Medicina generale e la Medicina integrata per prestazioni diagnostiche e terapeutiche.

Un approccio che punta a integrare i servizi e migliorare la presa in carico del cittadino.

I numeri della sperimentazione

I dati raccolti durante la fase sperimentale nel territorio di Asugi confermano l’efficacia del servizio, con oltre 20mila chiamate tra febbraio e marzo, una media di 355 contatti giornalieri con picchi fino a 500 chiamate nei festivi e un record di 1.200 richieste in un solo giorno, durante l’assenza dei medici di base.

Numeri che evidenziano una forte domanda di assistenza organizzata e facilmente accessibile.

Un sistema sanitario più vicino ai cittadini

L’introduzione del 116117 rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di riorganizzazione della sanità territoriale. L’obiettivo è chiaro: ridurre l’accesso improprio ai pronto soccorso e garantire ai cittadini un riferimento semplice, immediato e sempre disponibile.

Come evidenziato dall’assessore Riccardi, il servizio contribuisce a costruire un sistema sanitario più efficiente, coordinato e vicino alle persone, migliorando al tempo stesso l’utilizzo delle risorse e la qualità delle risposte.

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