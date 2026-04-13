Una deludente APU spalanca le porte alla vittoria di Trieste nel derby

UDINE – L’Old Wild West Udine esce sconfitta nettamente per 89 a 70 dal derby regionale con la Pallacanestro Trieste in scena al Palasport Carnera /CrediFriuli.

La prestazione dei ragazzi di coach Vertemati non è stata all’altezza di una grande cornice di un pubblico che, ancora una volta, ha riempito fino all’ultimo posto disponibile l’impianto dei Rizzi e sostenuto i bianconeri fino alla fine del match. Certamente il roster di Trieste, costruito con un budget importante, è strutturalmente superiore a quello dell’APU, ma dai bianconeri ci si aspettava, comunque, una prestazione più importante in una partita così sentita.

Eppure il primo quarto aveva fatto ben sperare, con i giocatori dell’APU che avevano iniziato la partita nel migliore dei modi, concedendo pochi tiri “aperti” agli ospiti e colpendo il canestro avversario con i tiri dalla media di Christon e le triple di capitan Alibegovic. Udine è arrivata a +14 (27-13), infuocando il pubblico di casa, ma non aveva fatto i conti con il ritorno di fiamma di Trieste.

I giuliani, opponendo una difesa fisica ed aggressiva sul perimetro che costringeva i padroni di casa a giocare in modo troppo lento e prevedibile, hanno piazzato un break di 3 a 15 ad inizio secondo quarto che ha capovolto l’inerzia del match. Tra gli ospiti, oltre ai “guizzanti” playmaker Ross e Ruzzier, si è messo in mostra il talentuoso Ramsey, non per nulla nel giro della nazionale USA, autore di una prova maiuscola impreziosita da 20 punti con 8/13 al tiro.

Nonostante la spinta del pubblico e tanta buona volontà, questa volta i bianconeri non sono riusciti a regalare un finale in crescendo, in cui almeno ridurre lo svantaggio, anche per le prove sotto-tono di alcuni dei suo giocatori più importanti, come quelle dello stesso Alibegovic (3/13) e Bendzius (2/15), mai in questa stagione così imprecisi al tiro.

Positivo, invece, il rientro sul parquet, dopo quattro mesi di assenza forzata, di Anthony Hickey: il playmaker, applauditissimo dal pubblico, è parso già in forma e pronto a dare il suo contributo per il finale di campionato. A cominciare da sabato prossimo, quando l’Old Wild West Udine sarà di scena a Treviso per un match di grande importanza per garantirsi la permanenza in serie A.

Nel dopo derby, coach Vertemati si è dimostrato dispiaciuto per la prestazione della sua squadra: “Voglio ringraziare tutto il pubblico bianconero che, in una cornice straordinaria, non ha smesso di incitare la squadra dal primo all’ultimo minuto. Si meritavano una partita diversa da parte nostra. Abbiamo fatto un primo quarto di grande energia, che è stato l’unico in cui siamo riusciti a segnare da tre punti. Ad inizio secondo quarto la partita è cambiata tatticamente quando hanno giocato senza pivot e, quello che poteva sembrare un vantaggio per noi, è diventato uno svantaggio. Da lì in poi abbiamo perso il filo della partita, sia in attacco sia in difesa. Mi prendo la responsabilità di questo, anche se la squadra ha comunque combattuto, come dimostrato dal maggior numero di rimbalzi e di tiri presi”.

APU OLD WILD WEST UDINE – PALLACANESTRO TRIESTE 70-89 (27-19, 41-44, 56-64)

APU OLD WILD WEST UDINE: Christon 13, Alibegovic 9, Spencer 4, Hickey 3, Pavan n.e., Mekowulu 11, Da Ros 5, Bendzius 4, Dawkins 1, Calzavara 12, Mizerniuk n.e., Ikangi 8. All. Vertemati.

PALLACANESTRO TRIESTE: Toscano 4, Martucci n.e., Ross 11, De Angeli 7, Uthoff 6, Ruzzier 11, Candussi 12, Ianuzzi n.e., Brown 8, Moretti n.e., Bannan 10, Ramsey 20. All. Taccetti.

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