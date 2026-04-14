Ciclovia FVG4, via ai lavori per superare l’A23 a Udine

Prende ufficialmente il via un’opera destinata a cambiare il modo di muoversi nell’area ovest di Udine: la realizzazione dell’ingresso occidentale della Ciclovia FVG4 – Ciclovia delle Pianure. Un progetto da 3,7 milioni di euro, interamente finanziato dalla Regione, che punta a creare un collegamento ciclabile sicuro e continuo tra il capoluogo friulano e i comuni di Campoformido, Pasian di Prato e Pozzuolo del Friuli.

L’intervento si inserisce nella Rete delle ciclovie di interesse regionale (Recir) e rappresenta un tassello fondamentale per lo sviluppo della mobilità sostenibile in Friuli-Venezia Giulia.

Superare le barriere, il nodo dell’A23

Il cuore del progetto è rappresentato dalla riqualificazione del ponte-canale esistente, una struttura chiave che attraversa l’autostrada A23. Questo manufatto verrà trasformato in un sovrappasso ciclopedonale, capace di superare non solo l’autostrada ma anche la tangenziale e la viabilità locale.

Come sottolineato dall’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante, il ponte sarà interessato da interventi di adeguamento sismico e consolidamento strutturale, necessari per garantirne sicurezza e piena funzionalità nel tempo.

Un collegamento continuo tra città e territorio

Il nuovo tracciato ciclabile si svilupperà dall’area di via Sabbadini fino al collegamento con la rete ciclabile di Campoformido, sfruttando e riqualificando infrastrutture già esistenti. Le soluzioni progettuali adottate mirano a garantire continuità, sicurezza e integrazione con il contesto urbano ed extraurbano.

L’obiettivo è quello di “ricucire” il sistema infrastrutturale dell’area, creando un asse ciclabile che favorisca spostamenti quotidiani più sostenibili e migliori la qualità della vita dei cittadini.

L’opera è frutto di un importante lavoro di coordinamento tra diversi soggetti istituzionali e gestori delle infrastrutture coinvolte. Un elemento fondamentale per la realizzazione di un intervento complesso che punta a portare benefici concreti in termini di sicurezza, sostenibilità e qualità della mobilità.

Completamento entro il 2027

I lavori del primo lotto, dedicato alla riqualificazione del ponte-canale, sono stati consegnati il 13 aprile. La realizzazione del tracciato ciclabile partirà invece nel corso dell’estate.

Il cronoprogramma prevede il completamento complessivo dell’opera nei primi mesi del 2027, segnando un passo importante verso una mobilità sempre più green e integrata in Friuli-Venezia Giulia.

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