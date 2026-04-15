Palazzolo dello Stella, fermato nella notte con droga pronta allo spaccio: denunciato 21enne

Quello che sembrava un normale controllo su strada si è trasformato in un intervento antidroga. Nella notte a Palazzolo dello Stella, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Latisana hanno fermato un giovane di 21 anni, residente in zona, mentre era alla guida della sua auto.

Al termine degli accertamenti, il ragazzo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dei reati legati alla droga.

L’intuizione dei militari durante il controllo

Durante il controllo, un dettaglio ha subito attirato l’attenzione dei militari: un forte odore proveniente dall’abitacolo del veicolo. Un elemento che ha spinto i carabinieri ad approfondire la verifica con una perquisizione più accurata.

L’intuizione si è rivelata fondata. All’interno dell’auto è stato infatti scoperto un vero e proprio “campionario” di sostanze stupefacenti, composto da diversi grammi di hashish, marijuana, ecstasy e cocaina.

Le sostanze erano già suddivise in dosi pronte per la vendita, un particolare che ha rafforzato i sospetti sull’attività di spaccio.

Sequestri e denuncia

Durante la perquisizione, i militari hanno inoltre rinvenuto un bilancino di precisione, strumento tipicamente utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Tutta la droga è stata sequestrata, mentre per il giovane è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria.

Controlli rafforzati sul territorio

L’episodio si inserisce nel quadro dei controlli intensificati sul territorio da parte delle forze dell’ordine, finalizzati a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Operazioni come questa confermano l’attenzione delle autorità nel presidiare il territorio, soprattutto nelle ore notturne, quando il traffico di droga tende a essere più attivo.

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