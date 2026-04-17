Casa Cavazzini da record: oltre 40mila visitatori per la mostra “Impressionismo e Modernità”

Superata quota 40mila visitatori in appena due mesi e mezzo: è questo il traguardo raggiunto dalla mostra “Impressionismo e modernità. Capolavori dal Kunst Museum Winterthur”, ospitata al Museo di arte moderna e contemporanea Casa Cavazzini di Udine. Un risultato che conferma il forte richiamo culturale dell’evento e la sua capacità di attrarre pubblico ben oltre i confini regionali.

L’esposizione, inaugurata lo scorso 29 gennaio, si sta rivelando uno degli appuntamenti culturali più rilevanti dell’anno per il Friuli-Venezia Giulia, contribuendo a rafforzare il ruolo di Udine come polo artistico e turistico di primo piano.

Visitatori da tutta Europa e oltre

A sottolineare il valore del risultato è stato l’assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini, che ha evidenziato come i grandi eventi culturali siano in grado di generare flussi turistici significativi e duraturi.

Tra i numeri più significativi spiccano:

oltre 500 gruppi organizzati , tra scolaresche e comitive;

, tra scolaresche e comitive; una forte presenza internazionale, con visitatori provenienti da Austria, Slovenia, Germania e Croazia , ma anche da Francia, Regno Unito, Spagna, Serbia e Stati Uniti ;

, ma anche da ; un’ampia partecipazione italiana, con arrivi da tutto il Friuli-Venezia Giulia, dal Veneto e da città come Milano, Bologna e Roma.

Un dato che conferma come una proposta culturale di qualità sia in grado di attirare pubblico eterogeneo e internazionale.

Un lavoro di squadra che premia il territorio

Il successo della mostra è anche il risultato di una sinergia efficace tra istituzioni e partner: l’esposizione è infatti prodotta dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, con il supporto di PromoTurismoFVG, Comune di Udine e MondoMostre.

Secondo Bini, i numeri raggiunti rappresentano la prova concreta che investire in cultura significa investire nello sviluppo turistico ed economico del territorio, valorizzando un’offerta unica e difficilmente replicabile altrove.

84 capolavori tra Impressionismo e Modernità

La mostra propone 84 opere provenienti dal prestigioso Kunst Museum di Winterthur (Svizzera), offrendo un percorso artistico che attraversa alcune delle correnti più importanti tra Ottocento e Novecento.

Il focus è dedicato all’evoluzione dell’arte:

dall’ Impressionismo ;

; alla Modernità classica ;

; fino al periodo che precede la Seconda guerra mondiale.

Un viaggio culturale che consente ai visitatori di immergersi in una fase cruciale della storia dell’arte europea.

Mostra visitabile fino al 30 agosto

Per chi non ha ancora avuto modo di visitarla, c’è ancora tempo: la mostra resterà aperta al pubblico fino al 30 agosto, offrendo un’importante occasione per scoprire uno dei più significativi nuclei artistici della collezione svizzera.

Un appuntamento che continua a consolidare Udine e il Friuli-Venezia Giulia come destinazioni culturali di eccellenza, capaci di competere nel panorama nazionale e internazionale.

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