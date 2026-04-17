Rotta balcanica, arrestata passeur russa con quattro migranti a bordo: cresce l’allerta tra Italia e Slovenia

Un caso che rompe gli schemi investigativi consolidati. L’arresto di una quarantaquattrenne russa coinvolta nel traffico di esseri umani rappresenta un elemento di forte interesse per le forze dell’ordine impegnate lungo la rotta balcanica.

La donna, regolarmente residente in provincia di Rimini e in possesso di permesso di soggiorno, è stata fermata in Slovenia, facendo emergere un profilo atipico rispetto ai trafficanti generalmente intercettati in quest’area. La sua nazionalità e il fatto che sia una donna hanno fatto scattare un immediato alert negli ambienti investigativi tra Italia e Slovenia.

Le indagini e i nuovi scenari criminali

Negli ultimi anni, la rotta balcanica verso Trieste ha visto una presenza predominante di trafficanti provenienti da Ucraina, con un recente ampliamento anche a soggetti di nazionalità bielorussa.

Parallelamente, altre indagini hanno contribuito ad accendere i riflettori su possibili connessioni tra traffici illegali. In particolare, l’inchiesta della Guardia di finanza sulle fabbriche di tabacco di contrabbando in Friuli ha evidenziato un sistema articolato, con un centro decisionale legato a una società logistica triestina.

In quel contesto, è emerso come la manodopera provenisse da Ucraina e Moldavia, aprendo interrogativi sui legami tra sfruttamento lavorativo e immigrazione irregolare.

Il fermo vicino al confine

L’arresto della passeur russa è avvenuto nella tarda serata del 16 aprile nei pressi di Črni Kal, in territorio sloveno.

La donna si trovava alla guida di una Suzuki Vitara e, durante un controllo, le autorità hanno scoperto a bordo quattro migranti di nazionalità turca. Un episodio che si inserisce in un contesto ormai noto, ma che presenta elementi nuovi per modalità e protagonisti.

Le indagini sono attualmente affidate alla polizia slovena, che sta cercando di ricostruire eventuali collegamenti con reti più ampie.

La nuova generazione di passeur

Il fenomeno dei trafficanti lungo la rotta balcanica continua a evolversi. Se in passato le organizzazioni erano più facilmente riconducibili a specifiche aree geografiche, oggi si assiste a una crescente eterogeneità delle nazionalità coinvolte.

I passeur, spesso descritti come figure opportunistiche, puntano su guadagni rapidi e modalità di trasporto semplici, utilizzando veicoli comuni e cercando di mimetizzarsi nel traffico quotidiano.

L’arresto della 44enne russa conferma quindi un trend in trasformazione, dove anche figure meno attese entrano in gioco, rendendo ancora più complesso il lavoro delle forze investigative.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook