Cronaca & AttualitàRegione FVG
San Quirino, nuova area sosta per camion: più sicurezza e servizi sulla SR251
Nuova area attrezzata lungo la SR251: sicurezza e logistica al centro dell’intervento regionale
Prende forma a San Quirino una nuova area attrezzata per la sosta dei veicoli industriali, lungo la Strada regionale 251. Un’opera definita strategica per la sicurezza stradale e la logistica, come sottolineato dall’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante.
L’intervento nasce dalla collaborazione tra Regione Friuli-Venezia Giulia e amministrazione comunale, guidata dal sindaco Guido Scapolan, e punta a rafforzare la competitività del sistema produttivo locale migliorando allo stesso tempo le condizioni di sicurezza lungo una delle principali direttrici viarie del territorio.
Un progetto al servizio delle imprese e del territorio
L’opera si inserisce in una strategia regionale più ampia volta a potenziare i servizi logistici e a rispondere alle esigenze di un tessuto industriale particolarmente dinamico. Nell’area interessata, infatti, si contano circa settanta aziende insediate, elemento che rende ancora più rilevante la realizzazione di infrastrutture adeguate.
Secondo Amirante, si tratta di un intervento che dimostra concretamente l’impegno della Regione nel sostenere i territori con risorse e visione infrastrutturale, accompagnando le amministrazioni locali nella realizzazione di opere utili e funzionali.
Numeri e caratteristiche della nuova area
Il progetto prevede la realizzazione di una superficie superiore ai 9.000 metri quadrati, con 26 stalli per autoarticolati. Alcuni di questi saranno dotati di alimentazione elettrica per mezzi refrigerati, permettendo di ridurre l’uso dei motori durante le soste e quindi l’impatto ambientale.
L’investimento complessivo ammonta a 1,1 milioni di euro, di cui 900mila finanziati dalla Regione e 200mila dal Comune, che ha inoltre messo a disposizione l’area.
Dal punto di vista logistico, la posizione è particolarmente strategica: la nuova area sorgerà a circa 13,5 chilometri dall’autostrada A28, con collegamenti diretti verso l’A4 e le reti europee Ten-T, diventando così un nodo importante per la mobilità delle merci.
Tecnologia, sicurezza e servizi per gli autisti
L’infrastruttura sarà dotata di sistemi di videosorveglianza attivi 24 ore su 24, controllo degli accessi e gestione automatizzata. Saranno installati anche sistemi digitali per monitorare in tempo reale la disponibilità degli stalli, migliorando l’efficienza del servizio.
Non mancheranno servizi dedicati agli autisti: è previsto un centro servizi di circa 195 metri quadrati con punto ristoro climatizzato, servizi igienici, docce, lavanderia e spazi per la sosta. A completare l’offerta anche una zona fitness esterna.
L’accesso avverrà tramite badge personalizzato, garantendo maggiore sicurezza e tracciabilità. Inoltre, l’intero complesso sarà alimentato da un impianto fotovoltaico, in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale.
Una risposta concreta alla sicurezza stradale
L’obiettivo principale dell’intervento è quello di intercettare e organizzare in sicurezza le soste dei mezzi pesanti, che oggi spesso avvengono in modo irregolare lungo la viabilità.
Come evidenziato dall’assessore Amirante, si tratta di una risposta concreta a un’esigenza reale: migliorare la qualità della rete stradale e dei servizi, incidendo direttamente sulla sicurezza e sulla competitività del territorio.
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