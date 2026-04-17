Cronaca & AttualitàTrieste
Servola ferma, allarme per il porto di Trieste: Rosato chiede chiarezza sui fondi Pnrr
Fondi Pnrr e tempi incerti per la stazione di Servola: Rosato incalza il Governo sul futuro del porto di Trieste
Il progetto della nuova stazione ferroviaria di Servola, infrastruttura chiave per il porto di Trieste, risulta fermo. A sollevare il caso è il vicesegretario di Azione, Ettore Rosato, che ha presentato un’interrogazione al ministro dei Trasporti Matteo Salvini per chiarimenti sui 180 milioni di euro del Pnrr destinati all’opera.
“Il Ministro chiarisca come intende assicurare i 180 milioni di euro per la Stazione di Servola”, si legge nella nota diffusa oggi, 17 aprile.
Opera strategica per lo sviluppo del porto
La nuova stazione è considerata fondamentale per il potenziamento del terminal intermodale e per sostenere la crescita dello scalo, soprattutto in vista del nuovo Molo VIII.
Secondo Rosato, bloccare l’intervento rischia di compromettere lo sviluppo e la competitività del porto di Trieste, anche rispetto agli investimenti in corso nel vicino porto di Capodistria.
Tempi stretti e rischio per il finanziamento
Il finanziamento Pnrr prevede la conclusione dei lavori entro dicembre, una scadenza giudicata da Rosato “incompatibile con la portata degli interventi”. Il rischio è quello di perdere risorse e rallentare un progetto strategico.
La richiesta al Governo
Nell’interrogazione, il deputato chiede a Salvini chiarimenti su fondi e tempistiche, in particolare su quando sarà possibile avviare le procedure d’appalto.
La vicenda riaccende il dibattito sull’attuazione del Pnrr e sulle infrastrutture cruciali per lo sviluppo del territorio.
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