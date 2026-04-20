Gemona, la montagna guarda al futuro nel segno di Cainero: comunità unite per lo sviluppo

Si è svolta a Gemona del Friuli la quarta tappa del percorso dedicato alle Comunità di montagna del Friuli-Venezia Giulia, un’iniziativa che rende omaggio alla figura di Enzo Cainero e al suo impegno per la valorizzazione del territorio. L’appuntamento, ospitato nella Sala della Comunità di montagna del Gemonese, ha rappresentato un nuovo momento di confronto sul futuro delle aree montane regionali.

A sottolinearne il valore è stata l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, che ha evidenziato come l’eredità di Cainero continui a essere un punto di riferimento. “Un territorio che cresce quando sa essere unito, connesso e capace di valorizzare le alleanze tra comunità”, ha dichiarato, ricordando l’impegno dell’imprenditore friulano nel promuovere la montagna attraverso il lavoro di squadra.

Il valore della collaborazione tra comunità

L’iniziativa si inserisce in un percorso già avviato con le tappe di Malborghetto, Cimolais e San Pietro al Natisone, coinvolgendo progressivamente le diverse realtà montane della regione. Il filo conduttore è quello della collaborazione e della visione condivisa, elementi che hanno caratterizzato l’azione di Cainero e che oggi vengono rilanciati come strumenti fondamentali per affrontare le sfide future.

In questo contesto, è stato evidenziato anche il ruolo di Andrea Cainero, promotore dell’iniziativa e interprete concreto dei valori trasmessi dal padre. Il suo impegno contribuisce a mantenere vivo un modello di sviluppo basato su rete, partecipazione e valorizzazione delle risorse locali.

Un documento per il futuro della montagna

Uno degli obiettivi principali del percorso è la realizzazione di un documento programmatico condiviso, costruito a partire dalle esigenze espresse direttamente dai territori. Il documento sarà poi presentato alla Regione e anche a livello nazionale, con l’intento di tradurre le istanze locali in strategie concrete.

Tra i temi affrontati nel confronto emergono questioni centrali per il futuro della montagna: sviluppo economico, qualità dei servizi, tutela ambientale e contrasto allo spopolamento. Ambiti che richiedono interventi coordinati e una visione di lungo periodo.

Il sostegno della Regione

L’Amministrazione regionale ha confermato il proprio impegno nel sostenere iniziative di questo tipo, riconoscendo nella montagna una componente essenziale del sistema Friuli-Venezia Giulia. Il percorso intrapreso punta a rafforzare un modello basato su ascolto, collaborazione e progettualità condivisa, elementi ritenuti fondamentali per accompagnare la crescita dei territori.

L’appuntamento di Gemona rappresenta dunque un ulteriore passo in un cammino che mira a costruire una strategia comune per il rilancio della montagna, nel segno dell’eredità lasciata da Enzo Cainero e della capacità delle comunità di fare squadra.

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