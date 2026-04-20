Trieste regina delle multe in FVG: nel 2025 incassa quasi 6 milioni di euro

Nel 2025 è Trieste il comune del Friuli-Venezia Giulia con i maggiori incassi da multe stradali, raggiungendo la cifra di 5,8 milioni di euro. È quanto emerge da un’elaborazione di Facile.it su dati Siope, che evidenzia come i soli capoluoghi di provincia della regione abbiano totalizzato complessivamente oltre 8,9 milioni di euro, in crescita del 3% rispetto al 2024.

Il dato conferma il ruolo centrale del capoluogo giuliano nella gestione delle sanzioni, con un distacco significativo rispetto agli altri territori.

La classifica dei capoluoghi

Dietro Trieste si posiziona Udine, che ha registrato incassi per oltre 2 milioni di euro. Seguono Gorizia, con 608mila euro, e Pordenone, che chiude la graduatoria con 505mila euro.

Una distribuzione che mette in luce un divario marcato tra il primo posto e le altre città, con Trieste che da sola rappresenta una quota rilevante del totale regionale.

Multe pro capite: Trieste resta prima

Se si analizza il rapporto tra incassi e popolazione residente, la classifica resta invariata. Anche in questo caso Trieste è in testa, con una multa pro capite pari a 29 euro.

Alle sue spalle troviamo Udine (21 euro) e Gorizia (18 euro), mentre Pordenone si ferma a 10 euro, risultando ancora una volta ultima tra i capoluoghi.

Va sottolineato che questi dati non riguardano solo i residenti, ma includono anche pendolari e turisti, che contribuiscono in modo significativo agli incassi complessivi.

I piccoli comuni: sorpresa Bertiolo

Guardando ai centri con meno di 4.000 abitanti, emerge un dato sorprendente: Bertiolo, in provincia di Udine, è il comune con i maggiori incassi, pari a quasi 405mila euro a fronte di 2.344 residenti.

Al secondo posto si trova Castions di Strada, con quasi 299mila euro e 3.672 abitanti.

Da segnalare anche il caso di Latisana, che pur avendo una popolazione più ampia (13.226 abitanti) ha registrato incassi per circa 1,8 milioni di euro, con una multa pro capite molto elevata: 133 euro.

Aumentano anche i costi dell’assicurazione auto

Non arrivano buone notizie, invece, sul fronte assicurativo. Secondo l’osservatorio RC auto di Facile.it, a marzo 2026 il costo medio per assicurare un’auto in Friuli-Venezia Giulia è salito a 444,69 euro, segnando un aumento dell’1,5% rispetto all’anno precedente.

Un dato che, insieme alla crescita delle multe, contribuisce ad aumentare il peso economico complessivo per gli automobilisti della regione.

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