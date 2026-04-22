Agricoltura 4.0, a Codroipo il corso gratuito per diventare Tecnici Smart Farming

Il settore agroalimentare sta vivendo una trasformazione profonda, spinta dalla necessità di rendere i processi produttivi sempre più efficienti e sostenibili grazie alla digitalizzazione. In Italia, questo cambiamento è già evidente: il 42% delle aziende agricole utilizza almeno una soluzione smart, segnale concreto di un’evoluzione ormai in atto.

In questo contesto cresce la richiesta di nuove figure professionali capaci di unire competenze agronomiche tradizionali e tecnologie digitali avanzate, diventando protagonisti della transizione verso l’agricoltura 4.0.

Il corso CeFAP per i Tecnici Smart Farming

Per rispondere a questa esigenza, il CeFAP di Codroipo ha attivato il percorso IFTS “Tecnico Smart Farming”, un corso di alta formazione completamente gratuito pensato per preparare i professionisti del futuro.

Il percorso ha una durata complessiva di 800 ore e offre una formazione concreta e orientata al lavoro, con un forte focus sull’innovazione. Tra le competenze che verranno acquisite figurano l’utilizzo di sensori IoT, droni, sistemi GPS/GIS e mappe di prescrizione, strumenti sempre più centrali nella gestione moderna delle aziende agricole.

Formazione pratica tra aula e aziende

Il programma è strutturato per garantire un apprendimento immediatamente spendibile. Le prime 400 ore si svolgono tra aula e laboratorio, con approfondimenti su temi chiave come intelligenza artificiale applicata all’agricoltura, software per la tracciabilità digitale e modelli legati alla bioeconomia ed economia circolare.

Le successive 400 ore sono invece dedicate a uno stage presso aziende agricole innovative, cooperative e studi tecnici del territorio. Un’esperienza fondamentale che permette agli allievi di mettere in pratica le competenze acquisite e contribuire concretamente al miglioramento delle performance aziendali.

Sicurezza, certificazioni e incentivi

Oltre alla preparazione tecnica, il corso offre anche una formazione completa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con il rilascio di attestazioni fondamentali e la possibilità di ottenere l’abilitazione come ASPP/RSPP.

Grazie al finanziamento del Fondo Sociale Europeo Plus della Regione, la partecipazione è totalmente gratuita. Per i disoccupati è prevista inoltre un’indennità fino a 2.800 euro, un sostegno concreto per chi sceglie di investire nel proprio futuro professionale.

Un’offerta formativa collegata al territorio

Il corso si svolgerà presso la sede CeFAP di Codroipo ed è rivolto a occupati e disoccupati in possesso di diploma. In parallelo partirà anche il percorso IFTS per “Tecnico amministrativo e gestionale per l’impresa agroalimentare”, anch’esso di 800 ore.

I corsi sono realizzati in collaborazione con importanti partner, tra cui Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG, Università di Udine – DI4A e associazioni di categoria, a conferma della forte connessione con il territorio e il mondo produttivo.

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