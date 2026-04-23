Cybersecurity a scuola, il progetto Insiel convince il 96% degli studenti

Si chiude con risultati decisamente incoraggianti la prima annualità del progetto “Visite didattiche al Data center Insiel con focus sulla cybersecurity”, iniziativa strategica inserita nel Piano regionale FVG Scuola Digitale 2025-2028. L’esperienza, realizzata in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, ha raccolto il consenso di oltre il 96% degli studenti partecipanti, confermandosi come un modello virtuoso di integrazione tra scuola e innovazione tecnologica.

L’evento conclusivo si è svolto nell’auditorium di Insiel a Trieste, dove gli studenti dell’IIS Il Tagliamento di Spilimbergo hanno ricevuto gli attestati di partecipazione alla presenza delle istituzioni regionali e dei vertici dell’azienda.

Coinvolti oltre 350 studenti e 20 istituti scolastici

Avviato nell’anno scolastico 2025/2026, il progetto ha interessato 20 istituti scolastici del Friuli-Venezia Giulia, coinvolgendo 357 studenti delle classi terze e quarte. Le attività si sono articolate in 20 visite didattiche della durata di tre ore, durante le quali i partecipanti hanno avuto accesso diretto al Data center Insiel.

Un’esperienza immersiva che ha permesso agli studenti di entrare nel cuore dell’infrastruttura digitale regionale, comprendendo concretamente come vengono gestiti i dati e quali siano le sfide legate alla sicurezza informatica.

Cybersecurity protagonista, tra interesse e consapevolezza in crescita

I dati raccolti attraverso i questionari di valutazione raccontano un successo sotto ogni punto di vista. Oltre al gradimento generale, emerge una forte attenzione verso i temi trattati: più del 75% degli studenti ha apprezzato in particolare l’approfondimento sulla cybersecurity, mentre il 78% ha dichiarato interesse a continuare a esplorare questi argomenti.

Un risultato che evidenzia come le nuove generazioni siano sempre più consapevoli dell’importanza della protezione dei dati e dei rischi digitali, soprattutto quando affrontati attraverso esempi concreti e interazioni dirette con professionisti del settore.

Il valore educativo dell’esperienza sul campo

Secondo Diego Antonini, Amministratore unico di Insiel, il progetto rappresenta un investimento strategico: “Aprire il Data center agli studenti significa offrire un’esperienza concreta e far comprendere il valore delle infrastrutture digitali e della cybersecurity nella vita quotidiana”.

Anche l’assessore regionale all’Istruzione, Alessia Rosolen, ha sottolineato come il digitale non sia solo uno strumento, ma un cambiamento profondo del modello educativo. Il Piano Scuola Digitale, sostenuto da 2 milioni di euro, punta infatti a sviluppare competenze fondamentali come l’uso consapevole del web, l’intelligenza artificiale e la sicurezza informatica.

Formare i professionisti del futuro

Il progetto ha avuto anche una forte valenza orientativa, mostrando agli studenti le opportunità professionali legate al mondo dei Big Data, dell’ICT e della cybersecurity. Come evidenziato dall’assessore Sebastiano Callari, investire nella cultura digitale significa rafforzare la competitività del territorio e costruire una società più consapevole e sicura.

Le visite hanno infatti permesso ai partecipanti di confrontarsi direttamente con esperti del settore, scoprendo le competenze multidisciplinari necessarie per operare in un ambito in continua evoluzione.

Prossimi sviluppi: ampliamento e nuove adesioni

Il successo della prima annualità apre la strada al proseguimento del progetto nel biennio 2026-2027 e 2027-2028. L’obiettivo è ampliare la platea di studenti coinvolti e consolidare i risultati raggiunti, rafforzando ulteriormente la diffusione della cultura digitale e della cybersecurity nelle scuole.

Gli istituti interessati potranno inviare la propria candidatura entro il 15 settembre 2026, fino a esaurimento dei posti disponibili tramite mail a all’indirizzo comunicazione@insiel.it.

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