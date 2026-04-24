FVG e Argentina, al via “Training the Future”: formazione e sviluppo per i giovani

Ha preso ufficialmente il via “Training the Future – Sviluppo delle competenze per la crescita territoriale”, un progetto di cooperazione internazionale che unisce il Friuli-Venezia Giulia e il nord della provincia di Santa Fe, in Argentina. L’iniziativa, della durata di 24 mesi, punta a creare un ecosistema di competenze in grado di sostenere occupabilità, imprenditorialità e sviluppo sostenibile.

Il progetto si concentra in particolare su percorsi formativi nei settori digitale e agroalimentare, ambiti considerati strategici per la crescita dei territori coinvolti.

Il ruolo di Pordenone e dei partner

Il Comune di Pordenone, capofila del progetto, guida un partenariato che coinvolge ITS Academy Alto Adriatico e i partner argentini AGENPIA e ADR – Associazione per lo sviluppo regionale. Fondamentale anche il contributo dell’IRES FVG, incaricato di analizzare i fabbisogni formativi del territorio argentino.

Il progetto è sostenuto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, che attraverso la Legge regionale 19/2000 finanzia il 60% dell’investimento complessivo di 145.150 euro.

«È un piacere offrire un contributo formativo alle comunità argentine – ha dichiarato l’assessore all’Istruzione di Pordenone Pietro Tropeano – valorizzando una delle nostre eccellenze, ITS Academy Alto Adriatico».

Formazione e radici culturali

Oltre agli obiettivi economici e occupazionali, il progetto mira a rafforzare i legami storici e culturali tra il Friuli-Venezia Giulia e il territorio argentino. Il nord della provincia di Santa Fe, infatti, ospita una forte presenza di comunità di origine friulana, dove il legame con la terra d’origine resta ancora oggi molto vivo.

Un elemento che rende l’iniziativa non solo strategica, ma anche profondamente identitaria.

Un progetto condiviso tra istituzioni

Durante il kick-off meeting, i rappresentanti istituzionali hanno evidenziato il valore della collaborazione. Il sindaco di Roveredo in Piano e presidente della Convenzione dei Sindaci, Paolo Nadal, ha sottolineato come il progetto rappresenti la prosecuzione di un percorso già avviato con successo, con l’obiettivo di sviluppare competenze attraverso partner di eccellenza.

Dall’Argentina, il sindaco di Avellaneda Gonzalo Braidot ha evidenziato l’importanza di una collaborazione che coinvolge pubblico e privato, mentre il presidente dell’ADR Amadeo Enrique Vallejos ha ricordato la continuità di un rapporto costruito in oltre 30 anni di cooperazione.

Competenze e futuro al centro

Determinante anche il contributo dei partner tecnici. La direttrice dell’ITS Academy Alto Adriatico Barbara Comini ha evidenziato il valore dello scambio internazionale, sottolineando come il progetto rappresenti un’opportunità di crescita sia professionale che umana.

Sulla stessa linea il presidente di AGENPIA Francisco Muchiut, che ha posto l’accento sulla necessità di anticipare le competenze richieste dalle aziende nei prossimi anni, per permettere ai giovani di affrontare le sfide future con strumenti adeguati.

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