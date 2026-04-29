PMI, accesso al credito più semplice: accordo tra BCC Pordenonese e Fidimpresa fino a 500mila euro

BCC Pordenonese e Monsile e Fidimpresa Friulveneto hanno siglato un accordo operativo innovativo con l’obiettivo di semplificare, velocizzare e rendere più trasparente l’accesso al credito per le piccole e medie imprese del territorio.

L’intesa introduce un modello organizzativo che punta a ridurre le inefficienze e le sovrapposizioni nella gestione delle pratiche, migliorando la qualità del servizio offerto alle aziende. Le attività preliminari, come la raccolta e la verifica della documentazione, potranno essere svolte sia dalla banca sia dal Confidi, secondo procedure condivise.

Un modello più efficiente e digitale

Il nuovo sistema si basa su una gestione più integrata delle pratiche, senza modificare le responsabilità decisionali delle parti coinvolte. La banca continuerà a decidere sui finanziamenti, mentre il Confidi manterrà il ruolo di valutazione e rilascio delle garanzie.

Tra gli elementi centrali del modello figurano:

criteri condivisi di valutazione delle pratiche ,

, una checklist documentale unica e aggiornabile ,

, una piattaforma digitale per la gestione dei documenti, che garantisce tracciabilità, sicurezza e rispetto della normativa privacy.

L’accordo ha una durata iniziale di 12 mesi, con rinnovo tacito, e si inserisce nel quadro delle convenzioni già esistenti nel sistema del Credito Cooperativo.

Finanziamenti fino a 500.000 euro

L’intesa prevede diverse tipologie di finanziamento, con importo massimo fino a 500.000 euro, tra cui:

mutui,

anticipi fatture,

fidi di conto corrente,

finanziamenti per import/export,

strumenti per l’internazionalizzazione.

Le condizioni saranno definite caso per caso, nel rispetto dei parametri di rischio stabiliti. Sono inoltre previsti criteri minimi di eleggibilità per garantire maggiore uniformità e rapidità nelle decisioni.

Supporto concreto alle imprese

Un punto qualificante dell’accordo è il supporto operativo alle imprese nella predisposizione delle pratiche, con assistenza nella raccolta e verifica della documentazione.

È prevista anche una ripartizione dei costi al 50% per l’acquisizione dei documenti, mentre la digitalizzazione dei processi contribuirà a ridurre tempi e complessità burocratiche.

Le dichiarazioni

Secondo Francesco Salvadori, vicepresidente della BCC Pordenonese e Monsile, il modello offre “un accesso al credito più rapido e trasparente, valorizzando le eccellenze locali e sostenendo le filiere produttive”, permettendo alle imprese di avviare progetti senza rallentamenti.

Sulla stessa linea Cristian Vida, vicepresidente di Fidimpresa Friulveneto, che sottolinea come l’accordo rappresenti “un passo concreto verso un modello più efficiente e vicino alle esigenze delle PMI”, migliorando la qualità delle pratiche e riducendo i tempi di risposta.

Un passo avanti per il territorio

Il nuovo modello operativo rappresenta un’evoluzione significativa nella gestione del credito, con l’obiettivo di rafforzare il tessuto economico locale, sostenere gli investimenti e accompagnare le imprese nei loro percorsi di crescita.

L’accordo non modifica quanto previsto dall’Accordo Quadro con Iccrea Banca, ma ne rafforza l’efficacia attraverso una maggiore integrazione operativa tra banca e Confidi.

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