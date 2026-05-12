La tecnologia incontra il patrimonio culturale e apre nuove prospettive per il restauro, la conservazione e l’accessibilità delle opere d’arte. TEC4I FVG debutta infatti a RESTAURO 2026, il Salone Internazionale dei Beni Culturali e Ambientali in corso a Ferrara Expo fino al 14 maggio, presentando soluzioni innovative basate su rilievo tridimensionale, reverse engineering e stampa 3D applicate al mondo della cultura.

Il debutto di TEC4I FVG alla fiera RESTAURO

Per la prima volta l’hub regionale per l’innovazione del Friuli-Venezia Giulia partecipa alla storica manifestazione ferrarese dedicata ai beni culturali, con l’obiettivo di mostrare a restauratori, musei, enti culturali e professionisti del settore come le tecnologie digitali possano diventare strumenti concreti nella tutela del patrimonio artistico.

Presso il proprio spazio espositivo nel Padiglione 5, il team di TEC4I FVG propone dimostrazioni pratiche dal vivo con una stampante 3D a polimero in funzione, evidenziando le potenzialità della manifattura additiva nella riproduzione e integrazione di elementi artistici e architettonici.

Dalla scansione 3D al restauro delle opere

Le tecnologie presentate da TEC4I FVG spaziano dalla documentazione digitale delle opere alla ricostruzione di parti mancanti, fino allo sviluppo di strumenti per l’accessibilità e la realizzazione di repliche per scopi didattici, espositivi o commerciali, come i bookshop museali.

Uno dei casi più significativi illustrati durante la manifestazione riguarda il restauro di un Crocifisso ligneo del XVII secolo, oggi di proprietà del Comune di Forni Avoltri. L’intervento, coordinato nell’ambito di un’attività di monitoraggio territoriale guidata da Nicoletta Ermacora di TEC4I FVG, ha visto il coinvolgimento del team Design e Stampa 3D dell’hub regionale.

Attraverso scansioni tridimensionali, ricostruzione digitale e stampa 3D delle parti mancanti, le nuove tecnologie sono state utilizzate a supporto del restauratore. Si tratta del primo intervento in Friuli-Venezia Giulia ad applicare queste metodologie a un’opera lignea storica.

Cultura accessibile grazie alle tecnologie 3D

Non solo restauro. TEC4I FVG ha mostrato anche applicazioni legate all’inclusione culturale. Tra queste il progetto sviluppato per la mostra fotografica “Artisti della Terra del Carso”, ospitata a Trieste.

In questo caso le immagini bidimensionali sono state trasformate in cartoline tattili 3D, pensate per permettere anche alle persone non vedenti di fruire dei contenuti espositivi. Un esempio concreto di come le tecnologie digitali possano ampliare l’accessibilità ai beni culturali e creare nuove forme di coinvolgimento del pubblico.

TEC4I FVG: “Tecnologie ormai concrete e disponibili”

Secondo Luigi Valan di TEC4I FVG, le soluzioni di rilievo tridimensionale, modellazione digitale e stampa 3D rappresentano oggi un’opportunità strategica non solo per il restauro e la conservazione, ma anche per la valorizzazione e l’accessibilità del patrimonio culturale.

“Alla fiera RESTAURO vogliamo mostrare a professionisti, imprese e istituzioni che queste tecnologie non sono più sperimentali o lontane, ma strumenti concreti, già disponibili e applicabili al settore dei beni culturali”, sottolinea Valan.

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