Bikerfest a Lignano, controlli straordinari: droga sequestrata e tre daspo urbani

Nei giorni scorsi la provincia di Udine è stata interessata da una serie di controlli straordinari delle forze dell’ordine nell’ambito dei servizi “Alto Impatto”, coordinati dalla questura di Udine. Le operazioni hanno coinvolto in particolare il capoluogo friulano e Lignano Sabbiadoro, dove il richiamo del “Bikerfest” ha portato migliaia di persone, soprattutto turisti stranieri, richiedendo un rafforzamento delle attività di sicurezza e prevenzione sul territorio.

Controlli coordinati tra più forze dell’ordine

I servizi si sono svolti nelle giornate del 13 e del 15 maggio e hanno visto impegnati uomini della Polizia di Stato, del Reparto prevenzione crimine, dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza con unità cinofile e delle polizie locali dei comuni interessati.

L’attività rientra nei controlli straordinari decisi dalla prefettura e dalla questura per monitorare le aree considerate più sensibili, soprattutto in vista dell’inizio della stagione turistica e dei grandi eventi che attirano visitatori da tutta Europa.

Oltre 250 persone identificate

Nel complesso sono state identificate 256 persone, mentre i controlli hanno riguardato anche 23 veicoli e 15 esercizi pubblici tra Udine e Lignano Sabbiadoro.

Particolare attenzione è stata rivolta al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti. Sei persone sono state segnalate ai sensi dell’articolo 75 del DPR 309/90, normativa che riguarda il possesso di droga per uso personale.

Durante le operazioni le forze dell’ordine hanno sequestrato complessivamente 26 grammi di hashish e 9 grammi di eroina.

Tensione e controlli durante il Bikerfest

A Lignano Sabbiadoro il dispositivo di sicurezza è stato ulteriormente rafforzato in occasione del Bikerfest, uno degli eventi motociclistici più partecipati d’Europa, capace di richiamare migliaia di visitatori, in particolare provenienti da Austria e Germania.

Proprio l’elevato afflusso di persone ha richiesto interventi mirati per garantire l’ordine pubblico nelle aree più frequentate della località balneare.

Nel corso dei controlli, tre persone sono state sanzionate per ubriachezza molesta. Per tutti è scattato anche l’ordine di allontanamento per 48 ore previsto dal cosiddetto Daspo urbano, misura utilizzata per impedire la permanenza nelle aree interessate a chi mette a rischio la sicurezza o il decoro pubblico.

Sicurezza rafforzata in vista dell’estate

I controlli “Alto Impatto” rientrano in una più ampia strategia di prevenzione predisposta dalle autorità provinciali, soprattutto nelle località turistiche e nei centri urbani più frequentati.

Lignano Sabbiadoro, già al centro delle recenti riunioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, continuerà a essere monitorata nelle prossime settimane anche in vista dell’arrivo della stagione estiva e dei grandi eventi che porteranno migliaia di visitatori sul litorale friulano.

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