CeFAP porta le aziende del Friuli-Venezia Giulia in aula: studenti a confronto con il lavoro reale

CeFAP e Fondazione Agrifood & Bioeconomy Fvg rafforzano il dialogo tra scuola e imprese del territorio con un nuovo ciclo di incontri dedicato agli studenti dell’Istruzione e Formazione Professionale. Il progetto porta direttamente in aula le aziende aderenti al marchio “Io Sono Friuli-Venezia Giulia”, creando occasioni concrete di confronto sui temi dell’innovazione, delle competenze professionali e delle prospettive occupazionali nel comparto agroalimentare regionale.

Il primo incontro nella sede CeFAP di Codroipo

Il primo appuntamento si è svolto recentemente nella sede CeFAP di Codroipo. Ad aprire l’incontro è stato Pierpaolo Rovere, direttore della Fondazione Agrifood & Bioeconomy Fvg, che ha illustrato il ruolo della Fondazione nel sistema agroalimentare regionale e l’importanza del marchio “Io Sono Friuli-Venezia Giulia” come strumento di valorizzazione delle filiere produttive locali.

A sottolineare il valore strategico della collaborazione è stato anche il presidente della Fondazione, Pier Giorgio Sturlese, che ha evidenziato come la formazione rappresenti uno strumento essenziale per aiutare le aziende ad affrontare le sfide future del settore agroalimentare. Secondo Sturlese, il rapporto consolidato con CeFAP consente di interpretare concretamente le esigenze del territorio e del mondo produttivo.

Le aziende raccontano esperienze e prospettive del settore

Protagoniste dell’incontro sono state due realtà del territorio: Molino Moras e Latteria Sociale di Marsure, che hanno portato agli studenti testimonianze dirette del lavoro nelle rispettive filiere.

Molino Moras ha ripercorso la propria evoluzione aziendale, approfondendo il tema dei cereali e delle farine e soffermandosi sulle nuove esigenze del mercato, in particolare sulla crescente diffusione dei prodotti gluten free. L’azienda ha inoltre analizzato i cambiamenti nei consumi e le prospettive future del settore molitorio e della panificazione.

La Latteria Sociale di Marsure ha invece illustrato il proprio percorso produttivo e le caratteristiche dei principali formaggi friulani, dedicando particolare attenzione al futuro della caseificazione e alla necessità di formare nuove professionalità per garantire continuità e innovazione nel settore.

Formazione sempre più vicina al mondo del lavoro

Nel corso degli interventi è emersa con forza l’importanza di una formazione costruita in stretto collegamento con le esigenze delle imprese locali. I percorsi CeFAP dedicati all’ambito agroalimentare puntano infatti a sviluppare competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro, attraverso un confronto costante con il sistema produttivo regionale.

L’obiettivo condiviso è quello di accompagnare i giovani verso un inserimento qualificato nelle aziende del Friuli-Venezia Giulia, offrendo strumenti concreti per affrontare un settore in continua evoluzione.

Nuovi incontri con aziende del territorio

Il ciclo di appuntamenti proseguirà mercoledì 27 maggio con la partecipazione dell’azienda agricola Saliet, attiva nella trasformazione dei vegetali, e di Casa Leila – salumificio, specializzata nella lavorazione delle carni.

Anche in questa occasione gli studenti potranno confrontarsi direttamente con professionisti del territorio, approfondendo processi produttivi, innovazione e opportunità occupazionali del comparto agroalimentare regionale.

A ribadire il significato dell’iniziativa è stato il direttore di CeFAP, Massimo Marino, che ha definito il progetto un esempio concreto di collaborazione tra formazione e tessuto imprenditoriale regionale, capace di creare opportunità per i giovani e contribuire allo sviluppo delle filiere agroalimentari del Friuli-Venezia Giulia.

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