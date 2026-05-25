Fvg, oltre 411mila euro per nuovi percorsi vita e palestre outdoor nei piccoli Comuni

La Regione Friuli-Venezia Giulia punta su sport, inclusione e qualità della vita nei piccoli Comuni. È stato infatti approvato il nuovo avviso pubblico destinato alla realizzazione o alla manutenzione dei cosiddetti “percorsi vita”, con una dotazione complessiva di oltre 411mila euro riservata ai Comuni con meno di 10mila abitanti. L’obiettivo è trasformare spazi pubblici e aree verdi in luoghi dedicati all’attività fisica, all’aggregazione sociale e al benessere della comunità.

Ad annunciarlo è stato il vicegovernatore del Friuli-Venezia Giulia con delega allo Sport, Mario Anzil, che ha sottolineato come l’iniziativa rappresenti un investimento concreto per promuovere stili di vita sani e incentivare la pratica sportiva di base, soprattutto tra i più giovani.

Contributi fino all’80% per i progetti dei Comuni

Il bando regionale prevede contributi che potranno coprire fino all’80% della spesa ammessa, con finanziamenti compresi tra 8mila e 32mila euro per ciascun intervento. I progetti dovranno avere un valore totale tra i 10mila e i 50mila euro e riguarderanno la creazione o il miglioramento di itinerari attrezzati multidisciplinari.

Le nuove aree dovranno essere pensate per favorire lo sviluppo delle capacità motorie attraverso il gioco, lo sport e l’attività fisica all’aria aperta. Tra le strutture previste figurano circuiti fitness outdoor, aree playground e stazioni sportive multifunzionali accessibili a tutte le fasce d’età.

Secondo Anzil, il progetto punta a rafforzare la presenza dello sport sul territorio regionale, soprattutto nelle realtà più piccole, dove spesso mancano infrastrutture dedicate all’attività motoria quotidiana.

Accessibilità e inclusione tra i requisiti fondamentali

Uno degli aspetti centrali del bando riguarda il tema dell’inclusione. La Regione ha infatti stabilito che tutti i nuovi percorsi dovranno essere completamente accessibili anche alle persone con disabilità.

“Un requisito fondamentale di questa misura è la totale accessibilità per le persone con disabilità”, ha evidenziato il vicegovernatore, spiegando che le aree dovranno essere prive di barriere architettoniche e progettate per consentire la partecipazione di tutti.

L’intenzione è quella di creare vere e proprie palestre a cielo aperto, capaci non solo di promuovere il benessere fisico, ma anche di diventare luoghi di incontro, socializzazione e scoperta del talento sportivo.

Domande dal 9 al 29 giugno attraverso il portale regionale

I Comuni interessati potranno presentare la domanda esclusivamente online attraverso il sistema informatico regionale Istanze online (Iol). Le richieste potranno essere inoltrate dalle ore 9 del 9 giugno 2026 fino alle ore 18 del 29 giugno 2026.

L’assegnazione dei fondi seguirà una procedura a sportello, basata quindi sull’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Una volta ottenuto il contributo, gli enti locali avranno 12 mesi di tempo dalla concessione del finanziamento per completare i lavori e mettere a disposizione dei cittadini le nuove strutture sportive all’aperto.

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