NBA Basketball School arriva a Piancavallo: il Friuli ospita il summer camp ufficiale NBA

L’NBA Basketball School sceglie anche il Friuli-Venezia Giulia per diffondere il proprio modello di allenamento dedicato ai giovani cestisti. Il progetto internazionale della NBA, nato per trasmettere la celebre “NBA Way” ad atleti e atlete dai 6 ai 18 anni, farà tappa a Piancavallo con un summer camp immerso nello scenario delle Dolomiti Friulane. Un’esperienza che unisce formazione tecnica, crescita personale e valori sportivi.

Un progetto internazionale dedicato ai giovani

NBA Basketball School è un programma sviluppato direttamente dalla NBA con l’obiettivo di esportare nel mondo il proprio metodo di allenamento. Dopo l’apertura delle scuole in Paesi come Brasile, Cina, India, Grecia e Messico, il progetto è arrivato anche in Italia grazie alla partnership con Champions’ Camp.

Il percorso non punta soltanto allo sviluppo tecnico, ma promuove anche valori fondamentali come integrità, rispetto, innovazione e lavoro di squadra. Gli allenamenti vengono seguiti da coach selezionati e formati secondo gli standard ufficiali NBA.

Il curriculum ufficiale approvato dagli allenatori NBA

Alla base del progetto c’è il Basketball Curriculum, sviluppato con il contributo di allenatori NBA, ex giocatori ed esperti educatori. Il metodo è stato approvato dalla National Basketball Coaches Association e prevede programmi differenziati in base alle fasce d’età e al livello di preparazione degli atleti.

Le attività comprendono esercizi di coordinazione, forza e tecnica cestistica per ragazzi e ragazze tra i 6 e i 18 anni. Gli allenatori americani NBA Basketball School lavorano insieme a coach italiani che hanno completato uno specifico percorso di formazione diventando Approved NBA Basketball School Coaches.

Una filosofia che va oltre il basket

Uno degli aspetti centrali del progetto è la crescita personale degli atleti. La filosofia NBA Basketball School mira infatti a creare non solo giocatori preparati, ma anche ragazzi capaci di affrontare le sfide dentro e fuori dal campo.

Il programma segue una progressione tecnica basata sulle abilità realmente acquisite e non semplicemente sull’età. Nei primi livelli gli allenatori lavorano soprattutto sui fondamentali, aumentando gradualmente intensità e difficoltà fino ai percorsi più avanzati dedicati agli atleti d’élite.

Piancavallo location ideale per il summer camp

Il camp si svolgerà a Piancavallo, località scelta per il suo ambiente naturale e per le strutture ideali dedicate allo sport. Situato sull’altopiano delle Dolomiti Friulane, il centro offre un panorama unico e un contesto sicuro pensato per ospitare gruppi e attività outdoor.

L’NBA Summer Camp di Piancavallo proporrà tre percorsi differenti: uno dedicato agli atleti élite, uno riservato alle ragazze e uno ai ragazzi, con programmi studiati per rispondere alle diverse esigenze tecniche e sportive dei partecipanti provenienti da tutta Italia.

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