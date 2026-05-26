Aquileia-Belvedere, nuova illuminazione sulla ciclovia: oltre 1,2 milioni per sicurezza e turismo

La Regione Friuli-Venezia Giulia punta ancora sulla mobilità lenta e sul turismo sostenibile. La ciclovia che collega Aquileia a Belvedere, uno dei tratti più frequentati della rete ciclabile regionale, sarà infatti dotata di un nuovo impianto di illuminazione grazie a un investimento complessivo di 1 milione e 229 mila euro. Un intervento strategico che interesserà il tratto translagunare della ciclovia FVG1-FVG2 nel territorio comunale di Grado, migliorando sicurezza e fruibilità lungo un percorso simbolo del turismo slow regionale.

Un collegamento strategico tra storia, laguna e mare

Il tratto interessato dai lavori collega la storica città romana di Aquileia alla località di Belvedere, attraversando uno dei paesaggi più suggestivi della laguna gradese. Si tratta di un percorso molto utilizzato durante tutto l’anno, soprattutto nei mesi estivi, sia dai cicloturisti italiani e stranieri sia dai residenti che scelgono la bicicletta per gli spostamenti quotidiani.

La ciclovia rappresenta infatti una direttrice fondamentale tra patrimonio culturale, natura e turismo balneare, inserita all’interno della più ampia rete regionale dedicata alla mobilità sostenibile.

L’opera inserita nel piano di Fvg Strade

L’intervento è stato inserito dalla Giunta regionale nell’aggiornamento del programma 2025 di manutenzione straordinaria e nuove costruzioni di Friuli-Venezia Giulia Strade Spa.

L’obiettivo principale è quello di aumentare la sicurezza del tracciato, soprattutto nelle ore serali e nei periodi di maggiore afflusso turistico. L’illuminazione consentirà infatti una migliore percorrenza della ciclovia, rendendola più accessibile e sicura anche per famiglie, sportivi e utenti locali.

Secondo l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante, l’opera rappresenta un tassello importante nella strategia regionale dedicata alla mobilità ciclabile e al rafforzamento dell’attrattività turistica del Friuli-Venezia Giulia.

Turismo lento e valorizzazione del territorio

Negli ultimi anni la rete ciclabile regionale è diventata sempre più centrale nelle politiche turistiche del Friuli-Venezia Giulia. Il tratto Aquileia-Belvedere è uno dei più conosciuti e frequentati, grazie alla capacità di unire in pochi chilometri siti archeologici, paesaggi lagunari e località balneari.

L’illuminazione della ciclovia punta quindi non solo a migliorare la sicurezza, ma anche ad ampliare la possibilità di utilizzo del percorso, favorendo un turismo lento e sostenibile capace di generare ricadute economiche sul territorio.

La Regione considera infatti la mobilità ciclabile una vera infrastruttura strategica, utile non soltanto per il tempo libero ma anche per la competitività e la qualità dell’offerta turistica regionale.

Fondi regionali ed europei per il progetto

L’opera sarà realizzata da Friuli-Venezia Giulia Strade Spa attraverso il modello della delegazione amministrativa e verrà finanziata grazie a un mix di risorse regionali ed europee.

Nel dettaglio:

350 mila euro arrivano da fondi regionali inseriti nel programma investimenti 2025;

arrivano da fondi regionali inseriti nel programma investimenti 2025; 293 mila 858 euro provengono dal progetto europeo Adrioncycletour , finanziato dal Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027;

provengono dal progetto europeo , finanziato dal Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027; altri 585 mila 654 euro derivano da economie generate durante la realizzazione della ciclovia FVG5 “Dell’Isonzo”.

Una sinergia di finanziamenti che permetterà di proseguire lo sviluppo della rete ciclabile regionale, considerata sempre più un elemento chiave per il turismo e la valorizzazione del territorio.

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