Elezioni comunali in Friuli-Venezia Giulia, eletti gli 11 nuovi sindaci

Turno amministrativo chiuso in Friuli-Venezia Giulia per gli 11 Comuni chiamati alle urne, tutti sotto i 15mila abitanti e quindi senza ballottaggio. La tornata elettorale del 24 e 25 maggio ha rinnovato le amministrazioni locali in centri delle province di Udine, Pordenone e Gorizia, con sfide a più candidati in otto Comuni e tre casi a candidato unico, dove l’elezione è stata valida grazie al superamento dei quorum previsti dalla normativa regionale.

Cividale del Friuli sceglie Attilio Vuga

A Cividale del Friuli il nuovo sindaco è Attilio Vuga, sostenuto dalle liste “Noi moderati”, “Fratelli d’Italia – Civica Balloch” e “Forza Cividale con i civici per Cividale”. Vuga ha ottenuto 2.952 voti, pari al 48,02% delle schede valide, imponendosi in una competizione particolarmente articolata.

Alle sue spalle si è fermato Fabio Antonio Manzini, appoggiato da “Civi_Ci”, “Prospettiva civica”, “Manzini sindaco” e “Cividale in salute”, con 2.501 voti, pari al 40,69%. Terza posizione per Daniela Bernardi, sostenuta da “Insieme per Cividale” e “Lega Cividale”, con 694 voti, pari all’11,29%.

A Caneva eletta Lucia De Marco

A Caneva la guida del Comune passa a Lucia De Marco, sostenuta dalle liste “Caneva al Centro”, “Crescere Insieme De Marco Sindaco” e “Lega – Fratelli d’Italia – Forza Italia”. La nuova sindaca ha raccolto 1.515 voti, pari al 47,05% delle schede valide.

Il confronto è stato serrato con Renato Mirto Monte, appoggiato da “Più medici per Caneva”, “Esperienza e novità Mirto Monte sindaco” e “Cittadini per Caneva”, che ha ottenuto 1.368 voti, pari al 42,48%. Più distanziato Matteo Astolfi, sostenuto da “Astolfi Sindaco” e “Caneva Civica”, con 337 voti, pari al 10,47%.

Claut, Tomè eletto sindaco con il 57,93%

A Claut è stato eletto sindaco Federico Francesco Tomè, candidato della lista “Clautans”, con 336 voti, pari al 57,93% delle schede valide.

Ha ottenuto 243 voti, pari al 41,9%, Gianandrea Grava, sostenuto dalla lista “Uniti per Claut”. Un solo voto, pari allo 0,17%, è andato ad Antonio Dimastrogiovanni, candidato della lista “M.G.A. Movimento Giovani Alleati Claut”.

Ovaro conferma Piero Gallo

A Ovaro il nuovo sindaco è Piero Gallo, appoggiato dalla lista “Generazioniunite”. Gallo ha ottenuto 605 voti, pari al 61,61% delle schede valide.

Lo sfidante Lino Not, sostenuto dalla lista “Insieme per crescere”, si è fermato a 377 voti, pari al 38,39%. Il risultato consegna quindi a Gallo una vittoria netta e una maggioranza ampia nel voto popolare.

Montereale Valcellina, vittoria per Renato Borghese

A Montereale Valcellina è stato eletto sindaco Renato Borghese, sostenuto dalle liste “Progetto Comune”, “Cuore e Coraggio” e “Concretamente per Montereale”. Borghese ha raccolto 1.292 voti, pari al 57,24% delle schede valide.

Il candidato Nevio Alzetta, appoggiato da “Vivi Montereale Valcellina” e “Siamo Montereale”, ha ottenuto 965 voti, pari al 42,76%. Anche in questo caso il confronto si è chiuso con un distacco significativo tra i due schieramenti.

Varmo, Gattolini prevale in una sfida a tre

Tra i risultati più equilibrati della tornata spicca quello di Varmo, dove Massimiliano Gattolini, sostenuto dalla lista “Per Varmo Vil Di Var – Lista Civica”, è stato eletto sindaco con 529 voti, pari al 36,26% delle schede valide.

La distanza dagli altri candidati è stata contenuta: Angelo Spagnol, appoggiato dalla lista “Per Varmo: Presenza, Ascolto, Cura – Spagnol Sindaco”, ha ottenuto 488 voti, pari al 33,45%, mentre Pierino Biasinutto, candidato di “Primavera per Varmo”, ha raccolto 442 voti, pari al 30,29%. Una competizione divisa in tre blocchi, con margini ridotti tra le liste in campo.

Villesse elegge Flavia Viola con oltre il 70%

A Villesse successo netto per Flavia Viola, candidata della “Lista Civica Siamo Villesse”, eletta sindaca con 564 voti, pari al 70,85% delle schede valide.

Lo sfidante Gianpaolo Burgnich, sostenuto dalla lista “Insieme per Villesse”, ha ottenuto 232 voti, pari al 29,15%. Il dato di Villesse è uno dei più marcati della tornata, con una maggioranza ampia assegnata alla nuova amministrazione.

Travesio, Kether Del Toso nuovo sindaco

A Travesio è stato eletto sindaco Kether Del Toso, sostenuto dalla lista “Innovare insieme Travesio”, con 597 voti, pari al 66,26% delle schede valide.

Il candidato Paolo Venti, appoggiato dalla lista “Comunità Travesio domani”, ha ottenuto 304 voti, pari al 33,74%. Del Toso si afferma dunque con circa due terzi dei consensi validamente espressi.

Premariacco, Barcis e Andreis: eletti i candidati unici dopo il superamento del quorum

Nei Comuni in cui era presente un solo candidato sindaco, l’elezione è diventata valida grazie al raggiungimento di entrambi i quorum previsti dall’articolo 71 della legge regionale 19/2013. A Premariacco è stato eletto Michele De Sabata, sostenuto dalla lista “Premariacco riparte”, con 1.351 voti. A Barcis il nuovo sindaco è Claudio Traina, appoggiato dalla lista “Per Barcis”, con 111 voti. Ad Andreis è stato eletto Fabrizio Prevarin, sostenuto dalla lista “Crescere Insieme Andreis-Lista Civica 2026”, con 95 voti.

Una tornata senza ballottaggi

Il voto ha interessato 11 Comuni del Friuli-Venezia Giulia, senza capoluoghi e senza centri sopra i 15mila abitanti. Proprio questa caratteristica ha reso la tornata amministrativa immediatamente decisiva: in ciascun Comune il sindaco è stato eletto al primo turno, senza necessità di ulteriori passaggi elettorali.

Il quadro finale consegna quindi alle comunità locali nuove amministrazioni chiamate ora a misurarsi con i temi più concreti della vita comunale: servizi, manutenzioni, sviluppo del territorio, gestione delle risorse e rapporto diretto con i cittadini.

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