Lignano supera la prova Pentecoste: quasi 100mila persone in città senza caos

Lignano Sabbiadoro archivia anche quest’anno il weekend della Pentecoste con numeri impressionanti ma senza particolari criticità sul fronte dell’ordine pubblico. Il dato più significativo riguarda la serata di sabato, quando nella località balneare sono state registrate 97mila presenze, con oltre 26mila turisti austriaci già arrivati in città tra venerdì e sabato. Un afflusso straordinario che ha trasformato ancora una volta la località friulana nella capitale dello “spring break” dei giovani provenienti soprattutto dall’Austria e dalla Germania.

Secondo quanto comunicato dal Comune di Lignano Sabbiadoro, la gestione della movida è stata resa possibile grazie a un articolato piano sicurezza e decoro, predisposto in collaborazione con la Prefettura e supportato da una specifica ordinanza applicata nelle aree più sensibili del centro cittadino e della spiaggia di Sabbiadoro.

Codromaz: “Presenti anche oltre 60mila italiani”

A sottolineare un aspetto ritenuto particolarmente importante dall’amministrazione comunale è stato l’assessore ai servizi informatici Alessio Codromaz, che ha evidenziato come il fine settimana non sia stato frequentato esclusivamente dai giovani austriaci.

“Oltre 61mila visitatori italiani erano presenti sabato a Lignano Sabbiadoro, mentre venerdì erano circa 44mila”, ha spiegato l’assessore. Numeri che, secondo Codromaz, dimostrano come il lavoro svolto dal Comune per contenere gli eccessi legati alla cosiddetta “Lignano a tutto gas” abbia favorito anche la presenza di famiglie e turisti estranei agli episodi di movida estrema.

L’assessore ha poi voluto ringraziare tutte le forze impegnate nel delicato fine settimana: dalle forze dell’ordine, alla polizia austriaca, passando per il personale della polizia locale e gli agenti arrivati in supporto da altri comandi.

Particolare attenzione è stata riservata alla gestione della spiaggia libera, dove le pattuglie sono entrate in servizio con anticipo per facilitare lo sgombero dell’area e consentire interventi di pulizia rapidi ed efficaci.

Pulizia straordinaria della spiaggia

Tra i ringraziamenti dell’amministrazione comunale anche quelli rivolti agli operatori di Lisagest, intervenuti subito dopo la notte di festa per ripulire l’arenile dai rifiuti lasciati sulla battigia.

“Gli operatori hanno avuto la prontezza di calcolare i tempi della marea — ha sottolineato Codromaz — intervenendo prima che il mare trascinasse via i rifiuti disseminati lungo la spiaggia”.

Un intervento considerato fondamentale per limitare l’impatto ambientale di una delle notti più intense dell’anno per la località balneare friulana.

Il sindaco Giorgi: “Sistema ormai collaudato”

Soddisfatta anche il sindaco di Lignano Sabbiadoro, Laura Giorgi, che ha parlato di un modello organizzativo ormai consolidato negli anni.

“Possiamo parlare di un sistema collaudato — ha spiegato il primo cittadino — affinato progressivamente anno dopo anno, con l’obiettivo di ridurre il più possibile i fattori di rischio e garantire sicurezza ai tanti giovani turisti austriaci e tedeschi che scelgono Lignano per il fine settimana della Pentecoste”.

Per il sindaco, il lavoro svolto non riguarda soltanto l’aspetto dell’ordine pubblico, ma anche un percorso educativo e di responsabilizzazione rivolto ai giovani presenti nella località.

L’obiettivo dell’amministrazione resta infatti quello di trovare un equilibrio tra il grande richiamo turistico dell’evento e la tutela della vivibilità cittadina, cercando di garantire convivenza tra movida, residenti e famiglie in vacanza.

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