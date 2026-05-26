Trieste campione d’Italia: storico Scudetto nel calcio a sette conquistato a Pisa

Trieste scrive una delle pagine più importanti della sua storia sportiva recente conquistando lo Scudetto della ACSI Gazzetta Football League, il più prestigioso circuito nazionale di calcio amatoriale. La manifestazione, andata in scena a Pisa, ha visto la partecipazione di 30 rappresentative provenienti da tutta Italia e oltre 1.200 atleti, ma a trionfare è stata proprio la squadra giuliana guidata dall’associazione Torneo Città di Trieste.

Un successo che assume un valore ancora più significativo perché la formazione alabardata era l’unica rappresentativa del Friuli-Venezia Giulia presente alla competizione nazionale. I giocatori sono scesi in campo indossando con orgoglio le divise ufficiali della Triestina, portando i colori della città fino al gradino più alto del podio.

Percorso perfetto nella fase finale

Il cammino della squadra triestina è stato semplicemente impeccabile. Sullo storico terreno dell’Arena Garibaldi di Pisa, i ragazzi hanno dominato la fase finale del torneo conquistando soltanto vittorie e mostrando una netta superiorità sia sul piano tecnico sia sotto l’aspetto caratteriale.

La squadra ha saputo imporsi grazie a un gruppo compatto, organizzato e determinato, capace di affrontare ogni sfida con grande intensità agonistica. Una cavalcata trionfale che ha permesso a Trieste di laurearsi campione d’Italia davanti alle migliori realtà del calcio amatoriale nazionale.

L’orgoglio di rappresentare il Friuli-Venezia Giulia

Il valore dell’impresa va oltre il semplice risultato sportivo. La vittoria ottenuta a Pisa rappresenta infatti un motivo di orgoglio per tutta la regione. Essere gli unici rappresentanti del Friuli-Venezia Giulia in una competizione di livello nazionale e riuscire addirittura a conquistare il titolo è un traguardo che dà ulteriore prestigio al movimento sportivo triestino.

La maglia della Triestina è diventata così simbolo di appartenenza e identità, accompagnando la squadra verso uno storico successo che resterà nella memoria degli appassionati.

D’Alia: “Questo scudetto è per tutta Trieste”

Grande emozione nelle parole del presidente dell’associazione Torneo Città di Trieste, Angelo D’Alia, che ha commentato il trionfo al termine della competizione.

“Abbiamo vissuto un sogno a occhi aperti, ma è tutto vero. Portare il titolo nazionale a Trieste, dopo un percorso netto di sole vittorie e fieri di essere stati gli unici a rappresentare con orgoglio la nostra regione, è una soddisfazione indescrivibile per la nostra associazione e per tutta la città”.

D’Alia ha poi voluto sottolineare le qualità umane e sportive del gruppo:

“Questo gruppo ha dimostrato una compattezza, un cuore e una qualità tecnica straordinari. Ringraziamo i ragazzi, lo staff e chiunque abbia fatto il tifo per noi da casa. Questo scudetto è per tutta Trieste”.

Infine il desiderio di condividere il trofeo con tutta la comunità cittadina e con le istituzioni locali, affinché questa impresa possa diventare patrimonio dell’intera città.

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