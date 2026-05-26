Trieste, la polizia locale h24 compie un anno: pattuglie, controlli e nuovi nuclei specialistici

A un anno dal servizio h24, la polizia locale di Trieste amplia controlli e presenza sul territorio. Dalla sicurezza stradale al contrasto del degrado urbano, fino ai nuclei specialistici contro falso documentale e stalking: il bilancio del primo anno di attività continuativa conferma una riorganizzazione profonda del corpo, oggi operativo giorno e notte in tutta la città.

Un anno di servizio continuativo

È trascorso ormai un anno dall’avvio del servizio h24 della polizia locale di Trieste, entrato ufficialmente in funzione il 22 maggio 2025. Le pattuglie sono operative dalle 7 del mattino e, attraverso turni coordinati di sei ore, garantiscono una presenza costante sul territorio per l’intero arco della giornata.

Il modello organizzativo è stato illustrato questa mattina nel corso di una conferenza stampa in sala Giunta dall’assessore alle Politiche della sicurezza cittadina, Caterina de Gavardo, e dal vice comandante della polizia locale, Paolo Jerman.

“Ancora troppo spesso la polizia locale viene percepita esclusivamente come una forza impegnata nel contrasto alla sosta irregolare – ha spiegato de Gavardo –. In realtà il lavoro svolto è molto più complesso e comprende funzioni di polizia stradale, contrasto al degrado urbano e controlli altamente specialistici”.

Come funziona il servizio diurno

Nella fascia compresa tra le 7 e le 21, il servizio è articolato su due turni mattutini e due pomeridiani, con un numero elevato di pattuglie distribuite nei diversi ambiti operativi.

Per quanto riguarda sicurezza stradale e pronto intervento, l’attività è affidata al Reparto motorizzato, al Nucleo tecnologie stradali e al Nucleo falso documentale e autotrasporto. Ogni giorno operano sette pattuglie al mattino e sei nel pomeriggio, per un totale di 26 operatori.

La polizia locale interviene quotidianamente nei rilievi degli incidenti stradali, nei controlli sulla viabilità e nelle verifiche documentali, con competenze che negli ultimi anni si sono ampliate anche a settori investigativi più specialistici.

Degrado urbano e sicurezza nei rioni

Uno dei fronti principali riguarda il contrasto al degrado urbano, affidato al Nucleo interventi speciali (Nis) e al Nucleo di polizia di prossimità. In questo ambito operano quattro pattuglie al mattino e quattro al pomeriggio, per un totale di 16 operatori.

All’interno dei Nis è stata inserita anche l’unità cinofila con Conan, il cane antidroga ormai stabilmente presente nell’organigramma della polizia locale triestina.

Da inizio anno sono già stati effettuati 36 servizi coordinati con la Questura nell’ambito delle attività contro il degrado urbano. Un ruolo importante viene svolto anche dai distretti territoriali, impegnati soprattutto nella sicurezza dei rioni e nella presenza di prossimità.

I nuclei specialistici e il servizio notturno

L’attività della polizia locale comprende inoltre numerosi controlli specialistici affidati al Nucleo di polizia ambientale, al Nucleo commerciale, alla polizia edilizia, alla polizia giudiziaria e al Nucleo informativo.

Tra le funzioni introdotte più recentemente figurano anche il nucleo falso documentale e il nucleo anti violenza e stalking, segno di un’evoluzione del corpo verso competenze investigative sempre più articolate.

Diversa l’organizzazione del servizio serale e notturno, operativo dalle 21 alle 7. Il dispositivo prevede due pattuglie dalle 18 alle 24 e altre due pattuglie dalla mezzanotte alle 6, per un totale di otto operatori.

Il vice comandante Paolo Jerman ha sottolineato la complessità organizzativa introdotta dal servizio h24: “Il sistema individuato sta dando prova di efficacia, consentendo di garantire un presidio continuo del territorio, in particolare sotto il profilo della sicurezza e dell’infortunistica stradale”.

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