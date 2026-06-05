Monfalcone Estate 2026, oltre 60 eventi tra mare, musica e spettacoli

Monfalcone apre ufficialmente la stagione estiva 2026 e lo fa nel segno del mare, dello sport, della cultura e dell’intrattenimento. L’inaugurazione della stagione balneare, celebrata a Marina Julia, ha dato il via a Promomare, la manifestazione dedicata alla cultura marittima e alla nautica che quest’anno raggiunge la sua nona edizione e inaugura un ricco programma di appuntamenti destinati ad animare la città fino alla fine di agosto.

Marina Julia e Porticciolo Nazario Sauro al centro dell’estate monfalconese

La cerimonia inaugurale si è svolta alla presenza delle autorità civili, delle associazioni del territorio, degli studenti dell’Istituto Giacich, delle forze dell’ordine e delle realtà che contribuiscono all’organizzazione degli eventi estivi.

Particolarmente suggestivo il passaggio simbolico dell’emblema di Promomare, consegnato in mare dal surfista Gianfranco Crivellari, fondatore dell’associazione Kite Life, al giovane Nicola, a rappresentare idealmente il passaggio di testimone tra generazioni unite dalla passione per il mare.

«Con l’avvio della nona edizione di Promomare e l’inaugurazione della stagione balneare prende ufficialmente il via l’estate di Monfalcone», ha dichiarato il sindaco Luca Fasan, sottolineando il lavoro di squadra che ha coinvolto Comune, Regione, concessionari balneari, associazioni sportive e culturali e operatori economici del territorio.

Promomare 2026, tra sport acquatici, spettacoli e sapori del territorio

Dal 5 al 7 giugno, Promomare si svilupperà su due poli principali: Marina Julia e il Porticciolo Nazario Sauro, recentemente valorizzato dall’amministrazione comunale.

A Marina Julia protagonisti saranno gli sport acquatici. Dalle 10 alle 17.30 si susseguiranno prove e dimostrazioni di vela, surf e kite, aperte anche ai principianti. La novità dell’edizione 2026 è rappresentata da una nuova applicazione che consentirà ai partecipanti di prenotare direttamente le attività sportive.

Al Porticciolo Nazario Sauro prenderà invece vita il villaggio della manifestazione con 24 espositori, degustazioni di prodotti tipici regionali, show cooking realizzati in collaborazione con l’Istituto Alberghiero Pertini, concerti dal vivo e spettacolari esibizioni di flyboard e moto d’acqua.

La manifestazione si concluderà domenica con la tradizionale regata e le premiazioni finali, tutte a ingresso libero.

Turismo e valorizzazione del territorio

Nel corso dell’inaugurazione è intervenuto anche il consigliere regionale Antonio Calligaris, che ha evidenziato il percorso di crescita compiuto negli ultimi anni.

«Promomare rappresenta una festa per l’intera città. Oggi i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Marina Julia è diventata un punto di riferimento per il turismo balneare e per gli sport acquatici grazie a investimenti importanti e alla collaborazione tra istituzioni e privati», ha affermato Calligaris.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale resta quello di consolidare il trend positivo registrato negli ultimi anni sul fronte delle presenze turistiche, anche internazionali, valorizzando le peculiarità del territorio e la sua forte identità marittima.

Monfalcone Estate: oltre sessanta appuntamenti tra luglio e agosto

Promomare rappresenta soltanto il primo tassello di Monfalcone Estate 2026, il contenitore che raccoglie circa sessanta eventi distribuiti lungo tutta la stagione.

L’assessore agli Eventi Irene Cristin, al suo primo intervento pubblico nel nuovo incarico, ha evidenziato come il calendario comprenda sia le manifestazioni di maggiore richiamo sia le iniziative organizzate nei quartieri e dalla biblioteca cittadina, considerate elementi fondamentali della vita comunitaria.

Luglio tra shopping, Miss Italia, scacchi e artisti di strada

Tra gli appuntamenti più attesi di luglio spicca la Notte dei Saldi, in programma il 3 e 4 luglio, con negozi aperti fino alle 22.30 e spettacoli in Piazza della Repubblica.

Sabato 4 luglio la stessa piazza ospiterà la selezione regionale di Miss Italia 2026, mentre l’11 luglio sarà la volta degli Scacchi Stellari, una suggestiva partita a tema Star Wars con figuranti in costume.

Il 17 luglio tornerà la tradizionale Cena in Bianco, seguita dallo spettacolo delle fontane danzanti. Il giorno successivo il Porticciolo Nazario Sauro farà da cornice a Jazzinsieme, con il concerto del collettivo Lapeka.

Grande attesa anche per il Festival Internazionale degli Artisti di Strada FVG, in programma il 24 e 25 luglio, che porterà nel centro storico acrobati, giocolieri, musicisti e laboratori creativi per tutte le età.

Agosto tra musica, sport e il concerto di Anna Pepe

Anche agosto offrirà un programma particolarmente ricco. Si partirà il 1° agosto con Viale in Musica, dedicato ai ritmi latinoamericani.

Il 15 agosto Marina Julia festeggerà il tradizionale Capodanno d’Estate, uno degli eventi simbolo della località balneare monfalconese.

Tra gli appuntamenti di punta figura inoltre il Generation Young Festival, che il 23 agosto porterà in Piazza della Repubblica la cantante Anna Pepe, una delle artiste più seguite della scena urban italiana.

A chiudere la stagione saranno il grande Sbaracco estivo del 29 agosto, dedicato alle offerte del commercio cittadino, e il torneo di beach volley organizzato dalla Croce Rossa Italiana il 30 agosto a Marina Julia.

Un’estate che punta su mare, cultura e partecipazione

Con Promomare e il ricco calendario di Monfalcone Estate, la città punta a confermare la propria crescita come destinazione turistica del Friuli-Venezia Giulia, valorizzando il rapporto con il mare, gli spazi urbani recentemente riqualificati e una programmazione capace di coinvolgere residenti e visitatori di tutte le età.

L’estate monfalconese si presenta così come un lungo percorso fatto di sport, spettacoli, musica, gastronomia e iniziative culturali, con l’obiettivo di trasformare Marina Julia e il Porticciolo Nazario Sauro nei principali punti di riferimento della stagione 2026.

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