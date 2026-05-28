Monfalcone, Promomare 2026 raddoppia: Marina Julia e porticciolo protagonisti

Monfalcone torna a vivere il suo profondo legame con il mare con la nona edizione, dal 5 al 7 giugno, di Promomare, la manifestazione dedicata alla nautica, agli sport acquatici e alla cultura marittima che quest’anno raddoppia gli spazi e le attività coinvolgendo sia Marina Julia sia il porticciolo Nazario Sauro. Un evento che accompagnerà anche l’inaugurazione ufficiale della stagione balneare 2026.

Due location per una manifestazione sempre più grande

L’edizione 2026 punta a rafforzare ulteriormente il ruolo di Monfalcone come punto di riferimento dell’economia del mare in Friuli-Venezia Giulia. Durante il giorno, dalle 10 alle 17.30, il cuore delle attività si sposterà a Marina Julia con prove sportive, dimostrazioni e attività aperte al pubblico. La sera, invece, dalle 18 alle 23, il porticciolo Nazario Sauro si trasformerà in un grande villaggio sul mare con stand, degustazioni, musica e spettacoli.

L’evento si svolgerà in concomitanza con l’avvio della stagione balneare, previsto venerdì 5 giugno alle ore 11, e si inserisce nel più ampio progetto di valorizzazione della vocazione marittima della città.

L’ingresso a tutte le attività sarà libero e gratuito. Il programma completo della manifestazione è disponibile sul sito ufficiale www.promomare.it.

Il ritorno del Delfino Verde rafforza il turismo via mare

Tra le novità più importanti dell’estate monfalconese c’è anche il ritorno del collegamento marittimo del Delfino Verde, operativo dal 31 maggio al 20 settembre, che collegherà Monfalcone con Trieste, Sistiana e Duino. Un servizio che punta a incentivare il turismo via mare e a rafforzare la connessione tra le località del Golfo di Trieste.

“Questa edizione di Promomare parte sotto ottimi auspici e rappresenta un’importante occasione per valorizzare ulteriormente il legame di Monfalcone con il mare”, ha dichiarato il sindaco Luca Fasan.

“Inaugurare Promomare insieme all’avvio della stagione balneare rappresenta un momento simbolico che segna l’inizio dell’estate monfalconese e conferma la volontà della nostra amministrazione di continuare a investire sul mare e sulla valorizzazione del territorio”, ha aggiunto il primo cittadino.

Sport acquatici protagonisti a Marina Julia

Il programma sportivo sarà uno degli elementi centrali della manifestazione. A Marina Julia il pubblico potrà assistere o partecipare direttamente a prove di vela, surf, kite e altre discipline nautiche organizzate dalle associazioni del territorio insieme alla Federazione Italiana Vela. Le attività saranno pensate anche per principianti, famiglie e bambini.

Tra le novità dell’edizione 2026 spicca anche una nuova app dedicata, sviluppata per prenotare le esperienze sportive e organizzare in modo semplice e sicuro la partecipazione alle attività in mare.

“PromoMare 2026 punta anche sull’innovazione digitale”, ha spiegato Marco Arrigoni, founder e CEO di Mast ICC SB e project manager della manifestazione. “Accanto alle attività in mare, il programma serale proporrà spettacoli con moto d’acqua, flyboard e momenti di intrattenimento musicale”.

Villaggio sul mare tra degustazioni e spettacoli

Il porticciolo Nazario Sauro ospiterà invece il villaggio serale di Promomare con 24 espositori, aziende nautiche, stand associativi e aree dedicate alle degustazioni di prodotti tipici regionali.

Spazio anche agli show cooking organizzati in collaborazione con l’Istituto Alberghiero “Pertini” di Grado e Monfalcone, oltre a live music, DJ set ed eventi divulgativi dedicati al mare.

Tra gli appuntamenti più attesi figurano le esibizioni gratuite di jet ski, moto d’acqua e flyboard previste ogni sera dalle 19.30 davanti al porticciolo, visibili direttamente dalla banchina.

Sicurezza in mare e sostenibilità al centro dell’evento

Promomare dedicherà ampio spazio anche alla sicurezza in mare e alla formazione. Domenica 7 giugno si svolgeranno le regate e le premiazioni, mentre la Guardia Costiera parteciperà con attività dimostrative in mare. Durante le tre giornate sono inoltre previste conferenze e incontri dedicati alla sostenibilità, al riciclo e alla cultura del mare.

Dal 5 al 9 giugno il Golfo di Panzano ospiterà inoltre il progetto Naufraghi, promosso dalla Federazione Italiana Vela nell’ambito della XIII Zona FIV. L’iniziativa coinvolgerà tecnici, istruttori, atleti e operatori del settore nautico in esercitazioni pratiche e attività formative dedicate alla gestione delle emergenze e alla salvaguardia della vita umana in mare.

Cisint: “Promomare valorizza l’economia blu”

A sottolineare il significato strategico della manifestazione è stata anche la consigliera delegata all’economia del mare Anna Maria Cisint.

“Monfalcone è il punto più a nord del Mediterraneo ed è da sempre mare e nautica. Sin dal primo anno abbiamo ritenuto fondamentale Promomare come strumento di valorizzazione dell’economia blu”, ha spiegato Cisint, evidenziando il sostegno della Regione e il lavoro condiviso tra istituzioni, operatori e associazioni.

Sulla stessa linea anche il consigliere regionale Antonio Calligaris, secondo cui Promomare rappresenta “la vera Festa del Mare di Monfalcone” e il simbolo di una città capace di valorizzare la propria identità marittima attraverso visione e lavoro di squadra.

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