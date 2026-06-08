Udine: cinque gare e una città in festa, torna la Friuli Doc Run

Udine si prepara ad accogliere la seconda edizione della Friuli Doc Run, l’evento podistico che sabato 13 giugno trasformerà il centro cittadino in un grande palcoscenico sportivo. Una manifestazione che cresce e che punta a confermarsi tra gli appuntamenti più attesi del calendario regionale, grazie a un format capace di unire agonismo, partecipazione popolare, memoria e promozione del territorio.

Presentata nella sede della Regione a Udine, la manifestazione organizzata da Asd Promorun in collaborazione con Comune di Udine, Regione Friuli-Venezia Giulia, Fidal, Coni e Cip, metterà al centro una serie di competizioni che coinvolgeranno atleti professionisti, amatori, famiglie e bambini lungo un percorso cittadino omologato dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera.

Cinque gare per tutti i livelli

Il programma della Friuli Doc Run è stato pensato per coinvolgere un pubblico ampio, dagli atleti élite ai semplici appassionati.

La manifestazione prenderà il via alle 19.00 con la Gara dei Piccoli, dedicata ai giovani partecipanti. A seguire spazio alle prove non competitive, con la Family Run da 3 chilometri e la 5,5 chilometri aperta a tutti, occasioni ideali per vivere il centro di Udine in un’atmosfera di festa.

Il momento più atteso dagli appassionati arriverà però in serata con le gare competitive. Alle 20.30 scatterà la prova sui 5,5 chilometri riservata alle categorie master, mentre alle 21.30 sarà la volta della gara élite sui 10 chilometri, che rappresenta il momento tecnico più prestigioso della manifestazione.

Secondo quanto riportato dagli organizzatori, il percorso attraverserà alcuni dei luoghi più suggestivi del centro storico di Udine, offrendo agli atleti e al pubblico uno scenario particolarmente affascinante, soprattutto nella suggestiva cornice serale.

Una competizione che cresce e punta sugli atleti di livello

La Friuli Doc Run nasce con l’obiettivo di diventare un appuntamento di riferimento nel panorama podistico del Nordest. La presenza di una gara élite sui 10 chilometri e di un percorso certificato Fidal testimoniano la volontà di coniugare l’aspetto popolare con quello agonistico.

L’evento punta infatti ad attrarre non soltanto i runner regionali, ma anche atleti provenienti da altre aree d’Italia, contribuendo a rafforzare l’immagine di Udine come città capace di ospitare manifestazioni sportive di qualità.

La formula che alterna gare competitive e partecipative rappresenta uno dei punti di forza dell’iniziativa, consentendo a chiunque di prendere parte all’evento indipendentemente dal livello di preparazione atletica.

Il legame con Friuli Doc e la valorizzazione del territorio

Fin dal nome, la manifestazione richiama una delle manifestazioni più amate e identitarie della città, Friuli Doc, anticipandone idealmente lo spirito di comunità e appartenenza.

Il vicegovernatore del Friuli-Venezia Giulia Mario Anzil ha evidenziato come la corsa rappresenti molto più di un semplice evento sportivo.

“Friuli Doc Run rappresenta molto più di una competizione sportiva: è un’iniziativa capace di unire sport, memoria, solidarietà, salute e valorizzazione del territorio”.

L’evento diventa così anche uno strumento di promozione turistica, capace di mettere in risalto le bellezze del centro storico udinese e di richiamare visitatori, accompagnatori e appassionati.

Il Memorial Lorenzo Parelli e il messaggio sulla sicurezza

Tra gli aspetti più significativi dell’iniziativa vi è il collegamento con il Memorial Lorenzo Parelli, elemento che conferisce alla manifestazione un forte valore simbolico e sociale.

Anzil ha sottolineato come il ricordo del giovane studente trasformi la corsa in un’occasione di riflessione concreta sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.

“Particolarmente significativo è il legame con il memorial Lorenzo Parelli, che trasforma il ricordo in un impegno concreto sui temi della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Un messaggio che si intreccia con i valori educativi e sociali dello sport, rendendo l’evento qualcosa di più di una semplice competizione.

Friuli-Venezia Giulia sempre più “Regione dello sport”

Nel corso della presentazione il vicegovernatore ha ricordato come il Friuli-Venezia Giulia sia oggi la prima regione italiana per investimenti destinati allo sport, una strategia che negli ultimi anni ha portato sul territorio numerose manifestazioni di rilievo nazionale e internazionale.

Secondo Anzil, gli investimenti nel settore generano benefici che vanno oltre l’aspetto sportivo, contribuendo alla crescita economica, al turismo e alla promozione dell’immagine regionale.

“La Regione sostiene con convinzione manifestazioni come questa”, ha spiegato il vicegovernatore, evidenziando come eventi di questo tipo rappresentino un’importante opportunità di sviluppo e partecipazione per le comunità locali.

Attesa per il 13 giugno

Con il supporto di numerose istituzioni, tra cui anche Inail e Anmil, la seconda edizione della Friuli Doc Run si presenta quindi come una manifestazione in grado di unire sport di alto livello, partecipazione popolare e valori sociali.

L’appuntamento è fissato per sabato 13 giugno a Udine, quando le strade del centro storico ospiteranno centinaia di runner e appassionati pronti a vivere una serata all’insegna della corsa, della condivisione e della valorizzazione del territorio.

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