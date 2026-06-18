Apu Udine pesca dagli Usa: arriva RaeQuan Battle, il bomber che ha conquistato la Serie A

L’Apu Udine continua a costruire il roster per la stagione 2026/27 e mette a segno un colpo di grande interesse con l’ingaggio di RaeQuan Battle, guardia-ala statunitense di 196 centimetri e classe 2001. Il giocatore americano rappresenta il terzo straniero della nuova squadra bianconera dopo la conferma di Eimantas Bendzius e l’arrivo del centro Nick McGlynn.

Un realizzatore già protagonista in Europa

Per Battle sarà soltanto la seconda stagione nel basket europeo, ma il suo impatto è già stato significativo. Nell’ultimo anno ha vestito la maglia dei Leicester Riders, chiudendo come miglior marcatore del campionato britannico con 21 punti di media.

Successivamente è approdato alla Vanoli Cremona, dove in sette partite ha confermato il proprio talento offensivo, mantenendo percentuali superiori al 50% sia nel tiro da due punti che da tre punti. Numeri che hanno convinto la dirigenza udinese a puntare su di lui per affrontare il prossimo campionato di Serie A.

Dalla riserva indiana alla pallacanestro di alto livello

Originario di Marysville, nello Stato di Washington, Battle è cresciuto nella vicina riserva indiana di Tulalip. La sua passione per il basket è nata da bambino durante un torneo natalizio organizzato nella riserva Lummi, dove a soli nove anni conquistò il premio di MVP.

Il suo percorso lo ha poi portato nel massimo basket universitario americano. Ha disputato cinque stagioni NCAA tra Washington, Montana State e West Virginia, mostrando una crescita costante.

L’esplosione definitiva è arrivata con Montana State, dove è passato da 8,5 a 17,7 punti di media, contribuendo alla conquista di due titoli consecutivi della Big Sky Conference. Nell’ultima stagione universitaria con West Virginia University ha mantenuto medie di 16 punti e 3,9 rimbalzi, confermandosi come uno dei migliori realizzatori della squadra.

Terminata l’esperienza NCAA, ha giocato nella NBA G League con i Greensboro Swarm, franchigia affiliata agli Charlotte Hornets, prima di intraprendere l’avventura europea.

Conti: “Ha talento e tanta fame”

Grande soddisfazione nelle parole del general manager Andrea Conti, che ha fortemente voluto il giocatore.

“Parliamo di un atleta di grandissimo talento offensivo, dotato di atletismo, energia e di una naturale capacità di essere protagonista nella metà campo d’attacco”, ha spiegato il dirigente bianconero.

Conti ha inoltre sottolineato come Battle sia un esterno moderno, capace di ricoprire più ruoli e di adattarsi perfettamente alla filosofia di gioco di coach Adriano Vertemati, evidenziandone anche l’etica del lavoro e la volontà di migliorarsi continuamente.

Battle: “Non vedo l’ora di giocare al PalaCarnera”

Entusiasta anche il nuovo acquisto dell’Apu.

“Sono davvero entusiasta di iniziare questa nuova avventura con l’Apu Udine”, ha dichiarato Battle, spiegando di essere stato colpito dall’ambizione della società e dalla passione che circonda il club.

Il giocatore ha inoltre espresso soddisfazione per il fatto di ritrovare Andrea Conti, figura che ha avuto un ruolo importante nella sua scelta. Infine ha rivolto un pensiero ai tifosi bianconeri: “Ho sentito parlare tantissimo del calore del PalaCarnera e farò di tutto per rendere orgogliosi i nostri sostenitori”.

Con questo innesto l’Apu aggiunge al proprio roster un giocatore giovane ma già pronto per il massimo campionato italiano, chiamato a garantire punti, spettacolo e imprevedibilità nel reparto esterni.

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