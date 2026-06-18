Bando da 6 milioni in Friuli-Venezia Giulia: aiuti a giovani e donne per aprire un’impresa

La Regione Friuli-Venezia Giulia lancia NuovaImpresa Fvg, un programma da 6 milioni di euro destinato a sostenere la nascita di nuove attività imprenditoriali, il lavoro autonomo, il passaggio generazionale e le operazioni di workers buyout. L’iniziativa, presentata il 17 giugno alla Camera di commercio di Trieste, è finanziata attraverso il Fondo sociale europeo Plus 2021-2027 e punta a rafforzare il tessuto economico regionale investendo soprattutto su giovani, donne e territori.

Un percorso per trasformare idee e competenze in impresa

A illustrare il progetto è stata l’assessore regionale al Lavoro e Formazione Alessia Rosolen, che ha evidenziato l’importanza di sostenere chi desidera avviare un’attività.

“Promuovere l’imprenditorialità significa creare le condizioni affinché le persone possano trasformare competenze, idee e capacità in opportunità concrete di lavoro e sviluppo per il territorio”, ha spiegato l’assessore.

L’obiettivo di NuovaImpresa Fvg è accompagnare i partecipanti in tutte le fasi del percorso imprenditoriale, dalla formazione iniziale fino alla creazione e al consolidamento dell’impresa, attraverso strumenti concreti e servizi dedicati.

Formazione e nuove competenze per affrontare i cambiamenti

Secondo Rosolen, il programma nasce in un contesto economico e lavorativo in continua evoluzione, caratterizzato da digitalizzazione, intelligenza artificiale e nuove esigenze professionali.

Per questo motivo, la formazione continua rappresenta uno degli elementi centrali dell’iniziativa. Il progetto prevede infatti percorsi formativi, consulenze specialistiche, attività di accompagnamento e sostegno finanziario, con l’obiettivo di fornire competenze aggiornate e favorire la competitività delle future imprese.

Focus su artigianato, imprenditoria femminile e aree interne

Tra le priorità individuate dalla Regione figurano alcuni settori considerati strategici per il futuro del Friuli-Venezia Giulia.

Particolare attenzione sarà riservata ai mestieri artigianali, all’imprenditoria femminile, alle aree interne e al passaggio generazionale delle imprese.

Si tratta di ambiti fondamentali per preservare competenze storiche, mantenere viva la capacità produttiva delle comunità locali e garantire continuità ad attività che rappresentano un patrimonio economico e sociale per il territorio regionale.

Un pubblico ampio di beneficiari

Il programma si rivolge a una platea molto vasta. Potranno partecipare studenti delle scuole superiori e della formazione professionale, universitari, studenti ITS, neolaureati, dottorandi, lavoratori occupati e disoccupati, persone in transizione professionale, imprenditori, startup, piccole e medie imprese e liberi professionisti.

L’obiettivo è favorire la diffusione della cultura imprenditoriale e offrire strumenti concreti a chi desidera avviare o sviluppare un’attività economica.

I risultati di Imprendirò e le modalità di adesione

NuovaImpresa Fvg raccoglie l’eredità del precedente programma Imprendirò, finanziato con 4 milioni di euro. L’iniziativa ha permesso di profilare 676 persone, erogare oltre 14 mila ore di formazione e favorire la nascita di 87 partite Iva e 126 nuove imprese.

Il nuovo progetto è gestito dall’Ati NuovaImpresa Fvg, composta da 42 soggetti coordinati da Formindustria Fvg, tra enti di formazione, incubatori certificati, università, associazioni di categoria e centri di servizio.

Possono aderire le persone residenti in Friuli-Venezia Giulia e le imprese con sede nella regione. Per partecipare è necessario collegarsi al portale www.nuovaimpresafvg.it, compilare il questionario iniziale e individuare il percorso più adatto alle proprie esigenze.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook