Trieste, rubano 6mila euro di gratta e vinci in cinque secondi: il colpo ripreso dalle telecamere

TRIESTE – Un colpo rapido e apparentemente ben organizzato ha colpito nella mattinata di mercoledì 17 giugno un bar tabaccheria di via Giulia, a Trieste. Dal locale sono stati sottratti biglietti “Gratta e Vinci” per un valore complessivo di circa 6mila euro, portati via in pochi istanti da un gruppo composto da almeno quattro persone.

Il furto in pieno giorno

Secondo quanto raccontato dalla titolare dell’attività, il gruppo avrebbe iniziato a muoversi nei pressi del locale già diversi minuti prima del colpo.

“Era più di mezz’ora che giravano avanti e indietro”, ha spiegato la commerciante. A un certo punto i quattro sono entrati nel bar, si sono accomodati ai tavoli e avrebbero iniziato a mettere in atto una strategia per distrarre i dipendenti presenti.

Mentre due addetti erano impegnati con alcune richieste, uno dei componenti del gruppo si sarebbe introdotto dietro il bancone, riuscendo a impossessarsi dei biglietti esposti e anche di quelli custoditi come scorta.

Un’azione durata appena cinque secondi

La titolare parla di un’operazione eseguita con estrema rapidità. Sarebbero bastati infatti “cinque secondi” per prelevare i gratta e vinci e uscire dal locale senza destare immediatamente sospetti.

Particolare che fa pensare a un’azione studiata nei dettagli è il fatto che il ladro avrebbe raggiunto non solo i tagliandi esposti al pubblico, ma anche quelli conservati in una zona meno visibile del punto vendita.

Le telecamere hanno ripreso i responsabili

Nonostante la velocità dell’azione, i presunti responsabili sarebbero stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza del locale. Le immagini sono state successivamente visionate dai carabinieri intervenuti sul posto.

L’allarme è stato dato in serata, intorno alle 21, quando è stata contattata la centrale operativa del 112. Una pattuglia dei carabinieri di Guardiella ha raggiunto il bar tabaccheria per raccogliere le prime informazioni e acquisire i filmati utili alle indagini.

Biglietti invalidati e denuncia in arrivo

Nel frattempo i dipendenti hanno provveduto a segnalare i tagliandi rubati alle Lotterie nazionali, avviando la procedura per l’invalidazione dei biglietti.

Resta però l’amarezza per quanto accaduto. “Quello che volevano fare l’hanno fatto”, ha commentato la titolare, sottolineando come l’obiettivo principale sia ora quello di far conoscere l’episodio e mettere in guardia altri esercenti.

La commerciante ha inoltre annunciato l’intenzione di sporgere denuncia nelle prossime ore, mentre le forze dell’ordine proseguono gli accertamenti per identificare i quattro componenti del gruppo.

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