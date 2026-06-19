Weekend in Friuli-Venezia Giulia: Jack White, la mostra di Illegio e la Fiera dei Vini tra gli eventi da non perdere

L’estate è ormai alle porte e il primo vero weekend dal sapore estivo porterà in Friuli-Venezia Giulia temperature elevate ma anche una lunga serie di appuntamenti dedicati a musica, cultura, natura ed enogastronomia. Dal grande rock internazionale ai festival in montagna, passando per mostre d’arte, rievocazioni storiche e degustazioni di vino, il fine settimana dal 19 al 21 giugno offre occasioni per tutti i gusti.

Grandi concerti tra Udine, Lignano e la montagna

Tra gli eventi più attesi c’è il concerto di Tony Pitony al Castello di Udine. L’artista siciliano, diventato popolare fino ad approdare al palco di Sanremo, si esibirà sabato 20 giugno alle 21 nell’unica data friulana del tour. Il successo dell’iniziativa ha portato all’organizzazione di una seconda serata, prevista per lunedì 22 giugno.

Gli appassionati di rock internazionale potranno invece assistere all’esibizione di Jack White all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro domenica 21 giugno alle 21. Il fondatore dei leggendari The White Stripes, recentemente entrati nella Rock and Roll Hall of Fame, rappresenta uno degli appuntamenti musicali più prestigiosi dell’estate regionale.

A Udine prende inoltre il via “Transiti Atlantici”, l’edizione 2026 della rassegna More Than Jazz. Sabato 20 giugno spazio al concerto “Attenzione col Tubarone! – Il Brasile degli italiani”, un viaggio musicale tra culture, lingue e tradizioni.

Per gli amanti della musica classica, domenica 21 giugno alle 19.30, Villa de Claricini Dornpacher ospiterà I Solisti Veneti, protagonisti di un concerto interamente dedicato ad Antonio Vivaldi.

Festival e spettacoli per tutta la famiglia

Prosegue anche il Festival Terminal al Parco Moretti di Udine, che nel suo secondo weekend propone spettacoli e iniziative dedicate al mondo del circo contemporaneo.

In montagna continua inoltre il Festival Risonanze, appuntamento ormai consolidato che unisce musica e territorio in alcune delle località più suggestive della regione.

La Fiera dei Vini celebra 55 anni di tradizione

Per chi ama il buon cibo e le eccellenze del territorio, torna uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: la Fiera dei Vini di Corno di Rosazzo.

Dal 19 al 23 giugno il borgo dei Colli Orientali ospiterà degustazioni, incontri, momenti culturali e intrattenimento dedicati al mondo del vino. Un evento che celebra 55 anni di storia, tradizione e valorizzazione enologica.

Arte e storia tra Illegio e Aquileia

Tra gli appuntamenti culturali spicca la nuova mostra di Illegio, intitolata “Il dialogo”. L’esposizione riunisce 52 opere di straordinario valore, firmate da artisti come Caravaggio, Picasso, Hayez e Tiepolo. La mostra resterà aperta fino all’8 novembre 2026 e rappresenta una delle principali attrazioni culturali della stagione.

Ad Aquileia, dal 19 al 21 giugno, torna invece Tempora in Aquileia, la grande rievocazione storica dedicata alle origini della città romana. Oltre 500 rievocatori in costume animeranno il centro storico e le aree archeologiche con battaglie, cerimonie, accampamenti e spettacoli ispirati all’antica Roma e ai guerrieri celti.

Natura, benessere e incontri

Per chi desidera sfuggire al caldo della pianura, Sauris propone “Gumala Gumala”, festival dedicato a natura, benessere e tradizioni locali. Dal 19 al 21 giugno sarà possibile partecipare a escursioni, bagni di foresta, raccolta di erbe spontanee e attività immersive nel paesaggio montano.

Domenica 21 giugno alle 15.30 il circolo culturale Nuovi Orizzonti ospiterà invece Mirko Spelta, autore e divulgatore specializzato nelle relazioni sentimentali. L’incontro, dal titolo “Come ritrovare la fiducia nelle relazioni sentimentali”, offrirà spunti e riflessioni sul tema dell’amore e della comunicazione di coppia.

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