Trieste, previsioni meteo del 1 luglio 2026

TRIESTE – Dopo una lunga fase caratterizzata da caldo e stabilità atmosferica, il meteo di Trieste per mercoledì 1 luglio vedrà un graduale cambiamento nella seconda parte della giornata. Le ore diurne saranno infatti ancora dominate dal sole, mentre dalla sera l’indebolimento dell’alta pressione favorirà un aumento della nuvolosità con il ritorno di rovesci e temporali. Le temperature resteranno estive ma senza eccessi, con una massima di 29°C e una minima di 28°C. Rimane inoltre attiva l’allerta afa, mentre il mare sarà quasi calmo per gran parte della giornata.

Mattino: sole e clima caldo ma ventilato

La giornata inizierà sotto il segno del bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso e condizioni ideali per chi dovrà spostarsi o trascorrere del tempo all’aperto. Le temperature saliranno rapidamente già dalle prime ore, mentre i venti moderati da Est-Sudest contribuiranno a rendere il caldo più sopportabile lungo la costa. Il mare si presenterà quasi calmo, favorevole anche alle attività balneari.

Pomeriggio: ancora stabile, ma aumentano i segnali di cambiamento

Nel pomeriggio il tempo rimarrà in prevalenza asciutto, con ampie schiarite alternate al passaggio di qualche velatura. L’atmosfera inizierà però a diventare gradualmente più instabile, anticipando il peggioramento previsto nelle ore serali. I venti ruoteranno da Ovest, mantenendosi moderati.

Sera: peggioramento con piogge e possibili temporali

Il cambiamento più significativo arriverà dopo il tramonto. L’aumento della nuvolosità darà origine a piogge e rovesci, localmente anche temporaleschi, favoriti dall’ingresso di correnti più umide. Gli accumuli previsti potranno raggiungere circa 5 millimetri, con fenomeni generalmente concentrati tra la serata e le prime ore della notte. Nonostante il peggioramento, le temperature resteranno piuttosto elevate.

Tendenza meteo Trieste

Giovedì 2 luglio: la giornata inizierà con condizioni ancora variabili dopo il peggioramento serale, ma nel corso delle ore il tempo tenderà gradualmente a stabilizzarsi;

la giornata inizierà con condizioni ancora variabili dopo il peggioramento serale, ma nel corso delle ore il tempo tenderà gradualmente a stabilizzarsi; Venerdì 3 luglio: l’alta pressione tornerà a rafforzarsi garantendo cielo in prevalenza sereno, temperature estive e assenza di precipitazioni;

l’alta pressione tornerà a rafforzarsi garantendo cielo in prevalenza sereno, temperature estive e assenza di precipitazioni; Sabato 4 luglio: il weekend inizierà con sole prevalente, clima stabile e condizioni favorevoli sia lungo la costa sia nell’entroterra.

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