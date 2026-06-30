Udine, previsioni meteo del 1 luglio 2026

UDINE – La giornata di mercoledì 1 luglio segnerà una temporanea interruzione della lunga fase stabile che ha interessato il Friuli negli ultimi giorni. A Udine il tempo resterà generalmente soleggiato fino al pomeriggio, ma con il passare delle ore l’atmosfera diventerà progressivamente più instabile, favorendo piogge, rovesci e temporali anche di forte intensità nella serata. Le temperature rimarranno elevate, con una massima di 35°C e una minima di 23°C, mantenendo condizioni di caldo intenso. Per la giornata è inoltre prevista un’allerta meteo per pioggia, in considerazione dei fenomeni temporaleschi attesi tra la sera e la notte.

Mattino: sole prevalente e caldo in aumento

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da cieli sereni o poco nuvolosi, con un ampio soleggiamento che favorirà un rapido aumento delle temperature. Il caldo inizierà a farsi sentire già dalla mattina, accompagnato da un clima afoso tipico delle giornate estive. I venti moderati da Sud-Sudest contribuiranno a mantenere l’aria piuttosto umida.

Pomeriggio: aumenta la nuvolosità, ma il tempo resta inizialmente asciutto

Durante il pomeriggio il cielo tenderà a diventare gradualmente più nuvoloso. Le schiarite lasceranno spazio a nubi via via più compatte, segnale dell’arrivo del peggioramento previsto nelle ore successive. Le temperature raggiungeranno il valore massimo di 35°C, rendendo le ore centrali della giornata particolarmente calde. I venti ruoteranno progressivamente da Sud-Sudovest, mantenendosi moderati.

Sera: temporali e rovesci anche intensi

Il peggioramento entrerà nel vivo tra la serata e le prime ore della notte. Sono attesi piogge, rovesci e temporali, localmente anche di forte intensità. Le precipitazioni potranno raggiungere circa 18 millimetri, risultando decisamente più abbondanti rispetto ai giorni precedenti. Durante i temporali saranno possibili raffiche di vento e un temporaneo calo delle temperature.

Tendenza meteo Udine

Giovedì 2 luglio: il tempo resterà ancora variabile nelle prime ore, con la possibilità di qualche debole pioggia residua, prima di un progressivo miglioramento nel corso della giornata;

il tempo resterà ancora variabile nelle prime ore, con la possibilità di qualche debole pioggia residua, prima di un progressivo miglioramento nel corso della giornata; Venerdì 3 luglio: l’alta pressione tornerà a rafforzarsi garantendo cielo in prevalenza sereno, temperature elevate e condizioni asciutte;

l’alta pressione tornerà a rafforzarsi garantendo cielo in prevalenza sereno, temperature elevate e condizioni asciutte; Sabato 4 luglio: proseguirà il dominio del bel tempo, con sole prevalente, clima caldo e condizioni ideali per le attività all’aperto.

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