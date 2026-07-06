Lavori sulla H4, da oggi cambia la viabilità verso Lubiana

Da oggi, lunedì 6 luglio, sono operative le limitazioni alla circolazione lungo la superstrada H4 in direzione Lubiana, a seguito dell’avvio dei lavori comunicato dalle autorità slovene. Il cantiere, partito nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 luglio, interessa un asse particolarmente importante per la mobilità transfrontaliera tra il Friuli-Venezia Giulia e la Slovenia.

La Regione Friuli-Venezia Giulia segue l’evoluzione della situazione in raccordo con le autorità slovene, con l’obiettivo di contenere il più possibile i disagi per automobilisti, autotrasportatori e operatori economici che utilizzano quotidianamente questo collegamento.

La Regione: attenzione costante sui lavori della H4

L’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, ha spiegato che la Regione sta monitorando con continuità l’avvio del cantiere e le ricadute sulla circolazione.

Secondo Amirante, il dialogo con le autorità slovene è fondamentale affinché gli interventi necessari al miglioramento dell’infrastruttura possano essere gestiti con il minore impatto possibile sulla mobilità transfrontaliera.

La fase più delicata riguarda soprattutto la corretta informazione agli utenti della strada. Per questo la Regione invita chi viaggia verso la Slovenia a programmare gli spostamenti, prestare attenzione alla segnaletica e seguire i percorsi alternativi indicati.

Mezzi pesanti verso Lubiana, obbligo di passaggio da Fernetti

La principale novità riguarda i mezzi pesanti con massa superiore a 3,5 tonnellate diretti dall’Italia verso Lubiana. Per questi veicoli è previsto il divieto di transito sia sulla H4 sia sulla strada regionale R2-444.

Gli autotrasportatori dovranno quindi utilizzare il valico di frontiera di Fernetti, che diventa il percorso obbligato per i mezzi pesanti diretti verso la capitale slovena.

Si tratta di una misura pensata per evitare criticità lungo la viabilità secondaria e garantire una gestione più ordinata dei flussi durante l’intera durata del cantiere.

Auto e veicoli leggeri deviati sulla R2-444

Diverso il percorso previsto per il traffico leggero, ovvero i veicoli con massa inferiore a 3,5 tonnellate provenienti dall’Italia e diretti verso Lubiana. In questo caso la circolazione sarà deviata tra gli svincoli di Vipava e Razdrto lungo la strada regionale parallela R2-444.

La deviazione ricalca uno schema di gestione del traffico già utilizzato lo scorso anno e resterà in vigore per tutta la durata dei lavori. Gli automobilisti sono quindi invitati a mettere in conto possibili rallentamenti, soprattutto nelle fasce orarie di maggiore traffico e nei giorni di spostamenti turistici.

Da Lubiana verso Nova Gorica si viaggia su una corsia

Il traffico proveniente da Lubiana e diretto verso Nova Gorica potrà invece continuare a percorrere la superstrada H4, ma con una limitazione: sarà disponibile una sola corsia di marcia.

Anche in questo caso il consiglio è di prestare attenzione alla segnaletica temporanea di cantiere e di verificare eventuali aggiornamenti prima della partenza, soprattutto per chi deve rispettare orari di lavoro, consegne o coincidenze.

Monitoraggio continuo sulla viabilità transfrontaliera

La Direzione centrale Infrastrutture e territorio continuerà a seguire l’andamento della viabilità in stretto raccordo con gli enti competenti. L’obiettivo è fornire aggiornamenti tempestivi in caso di modifiche alla circolazione o di ulteriori criticità legate all’avanzamento dei lavori.

La chiusura della H4 verso Lubiana rappresenta un passaggio delicato per i collegamenti tra Friuli-Venezia Giulia e Slovenia, in particolare per l’autotrasporto e per chi si muove quotidianamente lungo l’asse transfrontaliero. Per questo la Regione richiama alla prudenza e alla necessità di rispettare le deviazioni previste, così da ridurre disagi e rischi lungo il percorso.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook