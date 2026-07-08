Sport e cultura, dalla Regione quasi 36 milioni con l’assestamento di bilancio

Quasi 36 milioni di euro aggiuntivi per rafforzare sport e cultura in Friuli-Venezia Giulia. È uno dei capitoli più rilevanti del disegno di legge di assestamento del bilancio 2026, illustrato martedì 7 luglio in V Commissione del Consiglio regionale dal vicegovernatore con delega a Cultura e Sport, Mario Anzil.

Le misure annunciate mettono insieme interventi per circa 12 milioni di euro destinati allo sport e circa 23 milioni per la cultura, con l’obiettivo di sostenere enti locali, associazioni, impianti sportivi, grandi eventi e patrimonio storico regionale.

Sport e cultura al centro della manovra

Secondo Anzil, l’assestamento consente di rafforzare due ambiti considerati strategici per la crescita del territorio. Le risorse, ha spiegato il vicegovernatore, sono pensate per dare risposte concrete alle comunità del Friuli-Venezia Giulia, investendo su impianti sportivi, eventi di rilievo, tutela dei beni culturali e opportunità per i giovani.

Il pacchetto di interventi guarda quindi sia alla dimensione quotidiana della vita nei Comuni, dove sport e cultura rappresentano spesso presidi sociali fondamentali, sia alla capacità della regione di ospitare eventi e progettualità di richiamo nazionale e internazionale.

Verso Eyof 2027: nuove risorse per Comuni ed enti coinvolti

Una parte importante delle misure per lo sport riguarda il percorso di avvicinamento all’European Youth Olympic Festival 2027, appuntamento internazionale che coinvolgerà il Friuli-Venezia Giulia e che richiede interventi organizzativi e infrastrutturali mirati.

Nel dettaglio, l’assestamento prevede 2 milioni di euro all’Ente friulano di assistenza per la realizzazione di una nuova palestra nell’area del Bellitalia Village. A questi fondi si aggiungono 600mila euro al Comune di San Giorgio di Nogaro e 400mila euro al Comune di Rivignano Teor, destinati al completamento degli interventi collegati alla manifestazione.

L’obiettivo è arrivare all’appuntamento del 2027 con strutture adeguate e territori pronti ad accogliere atleti, delegazioni e pubblico, trasformando l’evento anche in un’occasione di valorizzazione locale.

Dal Trofeo Coni allo sport dilettantistico

Tra le principali misure sportive figura anche un contributo di 400mila euro al Coni Friuli-Venezia Giulia per l’organizzazione del V Trofeo Coni invernale, in programma nel dicembre 2026.

Spazio inoltre allo sport di base, con 700mila euro per il 2026 destinati al sostegno di associazioni e società sportive dilettantistiche del territorio. Un intervento che Anzil ha definito un riconoscimento per l’enorme lavoro svolto quotidianamente dalle realtà sportive nelle comunità locali.

Un ulteriore milione di euro servirà invece a coprire l’aumento dei costi legati alla realizzazione di interventi su impianti sportivi di proprietà comunale gestiti dalle associazioni sportive del Friuli-Venezia Giulia.

Cultura, patrimonio storico e identità dei territori

Sul fronte culturale, l’assestamento punta a rafforzare gli investimenti per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico regionale. Le risorse consentiranno di finanziare nuove progettualità e di far scorrere graduatorie già esistenti, ampliando la platea degli interventi sostenuti.

In particolare, sono previsti 1,76 milioni di euro per lo scorrimento della graduatoria del bando dedicato ai giardini storici, 900mila euro per ulteriori interventi sui mulini storici e 100mila euro per il bando destinato alla salvaguardia degli affreschi negli edifici di interesse storico.

Si tratta di interventi che mirano a proteggere luoghi e testimonianze diffuse sul territorio, spesso legate alla memoria delle comunità e al potenziale turistico-culturale dei borghi del Friuli-Venezia Giulia.

Nasce la Fondazione Palmanova

Tra le novità più significative illustrate in Commissione c’è la costituzione della Fondazione Palmanova, per la quale vengono stanziati complessivamente 600mila euro nel triennio 2026-2028.

La nuova fondazione avrà il compito di contribuire alla conservazione, manutenzione e valorizzazione del sistema dei bastioni della città-fortezza e del patrimonio culturale collegato. Un passaggio rilevante per un sito simbolo della regione, che rappresenta uno dei punti di riferimento del turismo culturale e storico del Friuli-Venezia Giulia.

Una manovra per comunità, giovani e territori

Nel complesso, le misure dell’assestamento confermano la volontà della Regione di investire su settori che incidono direttamente sulla qualità della vita, sulla coesione sociale e sull’attrattività del territorio.

Dagli impianti sportivi ai grandi eventi, dai giardini storici ai bastioni di Palmanova, il pacchetto da quasi 36 milioni di euro punta a rafforzare una rete di infrastrutture, luoghi e attività che coinvolge Comuni, associazioni, enti culturali e cittadini.

Per il Friuli-Venezia Giulia, sport e cultura diventano così due leve complementari: da un lato strumenti di partecipazione e crescita per le nuove generazioni, dall’altro motori di identità, promozione e sviluppo locale.

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