Chiusura H4 slovena, accordo Regione-Sdag: 465 stalli gratuiti per camion a Gorizia

La Regione Friuli-Venezia Giulia rinnova anche per il 2026 l’accordo con Sdag Spa per contenere le conseguenze della chiusura della superstrada slovena H4, interessata da importanti lavori di adeguamento infrastrutturale. La misura consentirà agli autotrasportatori di accedere gratuitamente alle aree di parcheggio attrezzate dell’interporto di Gorizia, evitando che la sosta dei mezzi pesanti si riversi sulla viabilità ordinaria e lungo le principali direttrici transfrontaliere.

Lo schema di convenzione è stato approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante, in attuazione della legge regionale 12/2025. Per sostenere il servizio, la Regione metterà a disposizione un contributo massimo di 300mila euro.

Un intervento per contenere i disagi lungo il confine

La chiusura della H4 rischia di incidere in modo significativo sui flussi del traffico merci tra Italia e Slovenia. La superstrada rappresenta infatti un’infrastruttura strategica per i collegamenti internazionali e per il transito dei mezzi pesanti diretti verso l’Europa centrale e orientale.

L’accordo con Sdag punta quindi a ridurre la pressione sulla rete stradale regionale, offrendo ai camionisti spazi adeguati nei quali sostare in attesa di poter proseguire il viaggio. La disponibilità di aree organizzate dovrebbe contribuire a limitare code, rallentamenti e parcheggi irregolari, soprattutto nelle zone più vicine al confine.

«L’obiettivo è ridurre gli effetti della chiusura della H4 sul sistema logistico e sulla viabilità regionale, offrendo un supporto concreto agli autotrasportatori e contribuendo a mantenere equilibrati i flussi di traffico merci lungo il confine con la Slovenia», ha spiegato l’assessore Cristina Amirante.

Nell’interporto di Gorizia 465 posti per i mezzi pesanti

La convenzione prevede che Sdag metta gratuitamente a disposizione degli autotrasportatori tre aree di parcheggio attrezzate all’interno dell’interporto di Gorizia.

Complessivamente saranno disponibili circa 465 stalli, distribuiti su una superficie superiore agli 82mila metri quadrati. Non si tratterà soltanto di spazi per la sosta: il servizio comprenderà anche attività di assistenza, sicurezza e supporto alle operazioni doganali.

L’interporto di Gorizia si conferma così un punto centrale nella gestione dei flussi commerciali transfrontalieri. La possibilità di accogliere centinaia di mezzi pesanti in aree controllate consentirà di preservare l’operatività dell’hub logistico e, allo stesso tempo, di evitare un eccessivo impatto sulle strade circostanti.

La chiusura della H4 potrebbe durare 130 giorni

La nuova fase dei lavori sulla superstrada slovena dovrebbe comportare una chiusura stimata in 130 giorni. Per l’intero periodo la Regione Friuli-Venezia Giulia sosterrà i costi del servizio con un contributo massimo pari a 300mila euro.

La durata dell’intervento rende necessario predisporre una gestione programmata dei flussi, considerando l’elevato numero di mezzi pesanti che ogni giorno attraversano il confine. L’obiettivo è impedire che le modifiche alla circolazione producano criticità persistenti nei territori di Gorizia e dei Comuni limitrofi.

La misura assume particolare rilevanza anche per le imprese dell’autotrasporto, che potranno contare su spazi attrezzati senza costi aggiuntivi durante le interruzioni e i rallentamenti provocati dai cantieri.

Confermata una soluzione già sperimentata nel 2025

La decisione di rinnovare la convenzione nasce dai risultati ottenuti durante il precedente periodo di chiusura della H4. Secondo la Regione, l’esperienza del 2025 avrebbe dimostrato l’efficacia delle aree di sosta dell’interporto nel contenere i disagi e nel garantire la continuità delle attività logistiche.

«L’esperienza del 2025 ha dimostrato che questa misura è stata efficace nel limitare i disagi e nel preservare l’operatività dell’hub logistico di Gorizia. Per questo abbiamo scelto di confermare l’intervento anche per la nuova fase dei lavori», ha evidenziato Amirante.

Il rinnovo dell’accordo punta dunque a utilizzare un modello già collaudato, rafforzando la capacità di risposta del territorio di fronte alle modifiche temporanee della viabilità internazionale.

Coordinamento tra Italia e Slovenia sul corridoio internazionale

La gestione della chiusura della H4 non riguarda soltanto la viabilità locale, ma coinvolge un corridoio fondamentale per l’economia del Friuli-Venezia Giulia e per gli scambi commerciali tra i due Paesi.

La Regione ha assicurato che proseguirà il confronto con le istituzioni italiane e slovene per monitorare l’andamento dei lavori, i percorsi alternativi e l’evoluzione dei flussi di traffico. Il coordinamento transfrontaliero sarà determinante per prevenire situazioni di congestione e per informare tempestivamente gli operatori del settore.

«Continuiamo a lavorare in stretto raccordo con le istituzioni italiane e slovene per affrontare una situazione complessa che interessa un corridoio strategico per i collegamenti internazionali», ha concluso l’assessore.

La convenzione tra Regione e Sdag rappresenta quindi una risposta operativa a un problema destinato a protrarsi per diversi mesi, con l’obiettivo di tutelare la viabilità regionale, sostenere il comparto dell’autotrasporto e salvaguardare l’economia del territorio goriziano.

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