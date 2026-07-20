Udine
Università di Udine, al via lo sportello Log-in: ecco come iscriversi e le date del servizio
Università di Udine, dal 21 luglio torna lo sportello Log-in per assistenza a immatricolazioni e test di ammissione
L’Università di Udine rinnova anche quest’anno il servizio “Log-in”, lo sportello dedicato alle future matricole che offre supporto nelle procedure di immatricolazione ai corsi di laurea e di iscrizione ai test di ammissione. Il servizio prenderà il via dal 21 luglio e resterà attivo fino a settembre nelle sedi di Udine e Pordenone, con l’obiettivo di accompagnare gli studenti nei passaggi necessari per l’accesso all’università.
Assistenza nelle sedi di Udine e Pordenone
Lo sportello è rivolto a chi ha bisogno di un aiuto pratico per completare le procedure di iscrizione. Prima di accedere al servizio è necessario registrarsi sul portale Esse3 dell’Ateneo.
A Udine, il servizio sarà disponibile dal 21 luglio al 18 settembre nell’aula T8 di Palazzo di Toppo Wassermann, in via Gemona 92. Gli appuntamenti sono previsti ogni martedì dalle 14 alle 16 e ogni giovedì dalle 10 alle 12. Per usufruire dell’assistenza è richiesta la prenotazione online tramite il portale dell’Università.
Le date previste a Pordenone
Nel campus di Pordenone, in via Prasecco, lo sportello sarà operativo il 21 e 28 luglio, oltre al 1°, 22 e 29 settembre, sempre nella fascia oraria 14-16, all’interno dell’aula L2.
A differenza della sede di Udine, a Pordenone non è necessario prenotarsi: gli studenti potranno accedere liberamente al servizio negli orari previsti.
I documenti necessari per l’iscrizione
Per velocizzare le operazioni, l’Università invita gli studenti a presentarsi con una chiavetta Usb contenente tutta la documentazione richiesta in formato digitale.
In particolare saranno necessari:
- documento di identità in formato PDF;
- codice fiscale in formato PDF;
- eventuale certificazione di disabilità o di disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) in formato PDF;
- una fotografia formato tessera salvata nei formati Jpg o Jpeg.
Lo sportello Log-in rappresenta un servizio pensato per semplificare le procedure amministrative e offrire un supporto diretto agli studenti che si preparano a iniziare il proprio percorso universitario.
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