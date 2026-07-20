Università di Udine, al via lo sportello Log-in: ecco come iscriversi e le date del servizio

L’Università di Udine rinnova anche quest’anno il servizio “Log-in”, lo sportello dedicato alle future matricole che offre supporto nelle procedure di immatricolazione ai corsi di laurea e di iscrizione ai test di ammissione. Il servizio prenderà il via dal 21 luglio e resterà attivo fino a settembre nelle sedi di Udine e Pordenone, con l’obiettivo di accompagnare gli studenti nei passaggi necessari per l’accesso all’università.

Assistenza nelle sedi di Udine e Pordenone

Lo sportello è rivolto a chi ha bisogno di un aiuto pratico per completare le procedure di iscrizione. Prima di accedere al servizio è necessario registrarsi sul portale Esse3 dell’Ateneo.

A Udine, il servizio sarà disponibile dal 21 luglio al 18 settembre nell’aula T8 di Palazzo di Toppo Wassermann, in via Gemona 92. Gli appuntamenti sono previsti ogni martedì dalle 14 alle 16 e ogni giovedì dalle 10 alle 12. Per usufruire dell’assistenza è richiesta la prenotazione online tramite il portale dell’Università.

Le date previste a Pordenone

Nel campus di Pordenone, in via Prasecco, lo sportello sarà operativo il 21 e 28 luglio, oltre al 1°, 22 e 29 settembre, sempre nella fascia oraria 14-16, all’interno dell’aula L2.

A differenza della sede di Udine, a Pordenone non è necessario prenotarsi: gli studenti potranno accedere liberamente al servizio negli orari previsti.

I documenti necessari per l’iscrizione

Per velocizzare le operazioni, l’Università invita gli studenti a presentarsi con una chiavetta Usb contenente tutta la documentazione richiesta in formato digitale.

In particolare saranno necessari:

documento di identità in formato PDF;

in formato PDF; codice fiscale in formato PDF;

in formato PDF; eventuale certificazione di disabilità o di disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) in formato PDF;

in formato PDF; una fotografia formato tessera salvata nei formati Jpg o Jpeg.

Lo sportello Log-in rappresenta un servizio pensato per semplificare le procedure amministrative e offrire un supporto diretto agli studenti che si preparano a iniziare il proprio percorso universitario.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook