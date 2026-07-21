Giada Rossi sfiora il titolo in Thailandia: la campionessa friulana conquista uno splendido argento

La campionessa friulana Giada Rossi torna protagonista sulla scena internazionale del tennistavolo paralimpico conquistando una prestigiosa medaglia d’argento all’ITTF World Para Elite di Nakhon Ratchasima, in Thailandia. La portacolori azzurra ha raggiunto la finale del torneo dopo un percorso di alto livello, cedendo soltanto nell’ultimo atto alla coreana Seo Su Yeon, al termine di una sfida intensa e combattuta.

Una finale equilibrata contro Seo Su Yeon

L’incontro decisivo ha visto opposte due delle migliori interpreti del panorama paralimpico mondiale. La coreana si è imposta con il punteggio di 3-1, grazie ai parziali di 11-8, 11-9, 12-14 e 11-4, ma la prestazione della campionessa di Zoppola è stata caratterizzata da determinazione e capacità di reagire nei momenti più difficili.

Nel primo set Rossi ha recuperato uno svantaggio iniziale di 1-4 fino al 5-5, senza però riuscire a completare la rimonta. Anche il secondo parziale è rimasto in equilibrio fino alle battute finali, quando la coreana ha trovato l’allungo decisivo per chiudere sul 9-11.

La reazione della campionessa friulana

Il momento più emozionante della finale è arrivato nel terzo set. Giada Rossi ha dimostrato tutto il proprio carattere annullando tre palle set e, alla seconda occasione utile, è riuscita a conquistare il parziale per 14-12, riaprendo così l’incontro.

Nel quarto set, però, Seo Su Yeon ha preso in mano il controllo della partita, imponendo il proprio ritmo e chiudendo definitivamente la sfida con il punteggio di 11-4, che le ha consegnato il titolo.

Il torneo continua anche nel doppio

L’avventura thailandese della campionessa friulana non è ancora terminata. Rossi è infatti impegnata anche nel torneo di doppio femminile classe WD5 insieme a Carlotta Ragazzini.

La coppia azzurra sta confermando il proprio valore anche in questa competizione, centrando la qualificazione alle semifinali grazie a una serie di prestazioni convincenti. Un percorso che offre nuove possibilità di medaglia e conferma ancora una volta il ruolo di primo piano delle due atlete nel panorama internazionale del tennistavolo paralimpico.

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