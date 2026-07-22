Glasbe Sveta: geografia del suono che azzera le distanze

GORIZIA, NOVA GORICA – Immaginate una linea sottile che taglia la storia, tracciata nel cemento e nei ricordi, per poi dissolversi in musica. È questo lo spirito che attraversa Glasbe Sveta | Musiche dal Mondo anche nell’edizione 2026. Quest’anno il tema è ancora più eloquente: Accordatori di Pace. Artisti capaci di saltare barriere geografiche, sonore, mentali, reinventando identità espressive attraverso l’incontro con l’altro. Un viaggio che spazia dal jazz all’elettroacustica, dal folk all’afrobeat, trasformando antiche tradizioni rurali in linguaggi del nostro tempo.

Si parte con un’anteprima a Fiumicello mercoledì 22 luglio alle 20:00, con i GRUNT e il loro rock psichedelico tra eredità occidentale e polifonie balcaniche. Poi il festival si sdoppia: i concerti italiani trovano casa per la prima volta a Piccolo Cielo, nel cuore di Parco Basaglia a Gorizia, spazio simbolo di rigenerazione urbana e memoria aperta. Il viaggio prosegue poi oltreconfine, nella magnifica cornice del Castello di Kromberk a Nova Gorica.

Martedì 28 luglio si apre con Elsa Martin e la sua voce rituale, seguita dalla sassofonista Laura Agnusdei con un viaggio visionario tra jazz spirituale ed elettronica corallina. Mercoledì 29 luglio tocca agli Afrodream, impasto sonoro che fonde Senegal, Argentina e Italia in un’esplosione di energia e danza. Giovedì 30 luglio chiude la parentesi goriziana il duo Boštjan Gombač & Igor Leonardi, funamboli tra ironia scenica e melodie senza confini.

Da mercoledì 5 agosto il festival valica il confine. Al Castello di Kromberk, la serata d’apertura intreccia le storie delle Alessandrine, il leggendario Darko Rundek Kvartet e il cabaret visionario di Matija Solce con gli You!Who?Who!. Giovedì 6 agosto la voce eterea di Nika Prusnik dialoga con i fratelli Poljanec, prima dell’atteso progetto in residenza The Peacemakers: tre maestri come Hamid Drake, Boštjan Gombač e Pasquale Mirra a ridefinire i confini tra jazz e spiritualità. Venerdì 7 agosto, gran finale con il carisma travolgente dell’Omar Sosa Trio – Vibe Factor e la folle libertà musicale dei Terrafolk.

Dal 5 al 7 agosto, l’anfiteatro del castello ospiterà anche il Mercato delle Delizie: sapori biologici, eccellenze locali e convivialità da entrambi i lati del confine.

Insomma, ci si vede sotto palco, dove i confini non esistono più.

Per info e biglietti: Controtempo

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