Si tuffa nel Tagliamento e scattano ore di ricerche: il giovane viene ritrovato a Bibione con gli amici

Si sono concluse con un lieto fine le ricerche di un giovane inizialmente ritenuto disperso nel fiume Tagliamento. L’allarme era scattato nel tardo pomeriggio di ieri dopo la segnalazione di un passante, che aveva riferito ai carabinieri di aver visto un ragazzo tuffarsi dal ponte tra Latisana e San Michele al Tagliamento, senza però vederlo riemergere. La chiamata ha fatto scattare un’imponente operazione di soccorso che ha coinvolto numerose squadre provenienti dal Friuli-Venezia Giulia e dal Veneto.

Imponente macchina dei soccorsi sul posto

Le operazioni sono iniziate intorno alle 18.30. I vigili del fuoco dei comandi di Udine e Venezia hanno perlustrato l’area del fiume con un vasto dispiegamento di uomini e mezzi.

Sul posto sono intervenute le squadre di Latisana, Lignano e della sede centrale di Udine, impegnate con tre imbarcazioni, soccorritori acquatici e squadre di ricerca a terra. Dal Veneziano è arrivata anche una squadra di Portogruaro, mentre l’elicottero Drago 149 ha sorvolato il corso del Tagliamento con a bordo due sommozzatori, pronto a intervenire in caso di necessità.

Nel frattempo i carabinieri hanno raccolto ulteriori testimonianze per ricostruire con precisione quanto accaduto e verificare la fondatezza della segnalazione.

Il giovane rintracciato sano e salvo

Le ricerche si sono concluse nella serata con un esito inatteso. Il giovane è stato infatti rintracciato a Bibione, dove si trovava insieme ad alcuni amici.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il ragazzo era uscito regolarmente dal fiume subito dopo il tuffo e si era allontanato rapidamente con i suoi accompagnatori. Il motivo della fuga sarebbe stato il timore delle possibili conseguenze per quel gesto, che aveva attirato l’attenzione delle persone presenti e dato origine alla segnalazione che ha fatto scattare l’intervento dei soccorsi.

L’allarme si è quindi rivelato infondato, ma ha richiesto comunque un importante impiego di uomini e mezzi per verificare che non vi fosse realmente una persona in difficoltà nelle acque del Tagliamento.

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