Campagna abbonamenti a pieno regime per l’Old Wild West Udine

UDINE – L’acquisto della guardia Denzel Valentine, proveniente dalla Reyer Venezia e con un passato anche a Trieste, ha completato il roster dell’Old Wild West Udine per la stagione 2026/27. Vertemati ha ora la sua nuova creatura da plasmare per cercare di fare bene in un campionato che pare avere ulteriormente, alzato l’asticella della qualità media, anche se qualche punto interrogativo sulle due nuove formazioni romane, che hanno preso il posto di Brescia e Vanoli Cremona, rimane.

Rispetto all’anno scorso, i bianconeri presentano, come nelle intenzioni del nuovo G.M. Conti e dello stesso Vertemati, un roster più giovane ed atletico, mantenendo un’altezza media ed una fisicità molto elevate.

Se gli uomini chiave in attacco saranno, con ogni probabilità, lo stesso Valentine e l’ala piccola Battle – due che promettono punti, atletismo e spettacolo – molto ci si attende dal rinnovato pacchetto di italiani che vede, accanto al confermato Calzavara, la presenze del “cavallo di ritorno” Mobio sotto canestro e dei perimetrali Bucarelli (uno dei migliori italiani lo scorso anno in A2) e Cavallero.

Benché potrà essere solo il campo di gioco l’unico giudice ufficiale della bontà del nuovo progetto, tra i tifosi la fiducia nella squadra e l’attesa per la nuova stagione è comunque già tanta. La società friulana ha, infatti, comunicato che la prima fase della campagna abbonamenti, riservata alla conferma del posto dei vecchi abbonati, è terminata con 2.514 abbonamenti sottoscritti. Un risultato ottenuto in appena 15 giorni ed un numero che, la scorsa stagione, aveva richiesto 5 settimane per essere raggiunto.

Tale “fame di basket” ravviva, naturalmente, le inevitabili considerazioni sulla necessità per l’APU di giocare in un palasport più capiente; tanto più che i “rumors” relativi agli esiti della recente riunione dei vertici di FIP, LBA e LNP riportano che si andrebbe nella direzione di richiedere alle società di serie A di disporre di un palasport con almeno 4500 posti a sedere.

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