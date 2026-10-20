Festival di scacchi a Lignano dal 23 al 25 ottobre: attesi partecipanti dai Balcani

LIGNANO – La 12ª edizione del Festival internazionale di scacchi “Lignano Chess” si terrà a Lignano dal 23 al 25 ottobre 2026. Alla presentazione, svoltasi a Trieste, l’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti ha detto che il torneo punta a sostenere la destagionalizzazione turistica e ha sottolineato la partecipazione di atleti provenienti anche da altri Paesi europei e dall’area balcanica.

“La nostra Regione vanta un livello di investimenti a favore dello sport tra i più elevati a livello nazionale, frutto di una visione strategica ben precisa. Consideriamo la pratica sportiva non soltanto un’attività salutare e di valore sociale per la collettività, ma anche un efficace vettore promozionale ed economico per il territorio. Ne è una dimostrazione concreta questo torneo internazionale di scacchi, capace di coinvolgere atleti provenienti dal Friuli Venezia Giulia, dalla Slovenia, dalla Croazia, dall’intera area balcanica e dai Paesi limitrofi”.

L’evento è promosso e organizzato dall’Accademia di Scacchi di Trieste e ha richiamato partecipanti, oltre che dall’Italia, anche da Serbia, Croazia e Slovenia.

Il torneo di scacchi sostiene il turismo di bassa stagione

Come ha spiegato Roberti, il torneo si inserisce nelle politiche di destagionalizzazione turistica, generando un importante flusso di visitatori e accendendo i riflettori su una località prevalentemente estiva in un periodo di bassa stagione. Per questa ragione la Regione sostiene l’iniziativa attraverso il marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia”, brand di PromoTurismoFVG.

Roberti: gli scacchi aiutano i giovani a sviluppare creatività e logica

Secondo Roberti, in un contesto sociale complesso come quello attuale risalta anche l’alto valore educativo della missione dell’Accademia di Scacchi.

“Nel mondo contemporaneo – ha aggiunto l’assessore -, stimolare le facoltà creative e logico-deduttive dei più giovani rappresenta un presidio fondamentale per contrastare la passività e l’isolamento indotti da un uso eccessivo di televisione, social network e videogiochi. Inoltre, come avviene in ogni disciplina sportiva, gli scacchi favoriscono il superamento di qualsiasi barriera anagrafica, linguistica, socio-economica, etnica, politica o religiosa”.

In conclusione, Roberti ha rimarcato che lo sport, in tutte le sue declinazioni — dai campi da gioco alla scacchiera —, si conferma una straordinaria scuola di vita: insegna ad affrontare le difficoltà quotidiane, ad abituarsi al superamento degli ostacoli e a crescere in modo sano.

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