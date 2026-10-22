A Trieste la Cuc presenta i servizi agli enti: ristorazione scolastica da 109 milioni

TRIESTE – La Centrale unica di committenza della Regione (Cuc) ha presentato i propri servizi agli enti locali e ai soggetti convenzionati dell’area giuliano-isontina durante un Infoday con numerosi partecipanti, in presenza e in videocollegamento. Aprendo l’incontro, l’assessore al Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi Sebastiano Callari ha indicato come obiettivi il rafforzamento della Cuc quale centro di competenza e l’uso degli strumenti digitali per semplificare gli appalti: «La Cuc non è più solo una stazione appaltante o una centrale di aggregazione della domanda, ma un centro di competenza. Dobbiamo investire ancora in questa struttura e migliorare, attraverso gli strumenti digitali, la capacità di semplificare gli appalti e generare ricchezza per il territorio».

Callari ricorda la diffidenza iniziale verso la Cuc e il sostegno agli enti

Callari ha ricordato che, quando la Cuc è nata, una parte delle amministrazioni locali l’ha accolta con diffidenza. Ha ripercorso l’avvio del progetto nel 2018 e il lavoro svolto per trasformare la struttura da obbligo a strumento attrattivo e supporto concreto per gli enti locali: «Quando come Amministrazione regionale abbiamo cominciato questa avventura nel 2018, il primo obiettivo era capire cosa salvare di questa struttura e dove intervenire per modificarla. Abbiamo lavorato per far sì che la Cuc diventasse non un obbligo, ma uno strumento sempre più attrattivo e un supporto concreto per gli enti locali».

Secondo l’assessore, il percorso ha ampliato progressivamente il raggio d’azione della Cuc, oggi in grado di gestire anche gare importanti e di confrontarsi al tavolo ministeriale con Consip. Callari ha citato la richiesta di supporto arrivata anche da università, strutture scolastiche e Autorità portuale come indicazione della qualità del lavoro svolto: «Oggi siamo un centro di competenza riconosciuto, in grado di gestire anche gare molto importanti e di confrontarsi al tavolo ministeriale con Consip. Il fatto che anche università, strutture scolastiche e Autorità portuale abbiano chiesto il supporto della Cuc dimostra la qualità del lavoro svolto».

Appalti innovativi, progetto europeo della Cuc e sperimentazione a Berlino

All’Infoday si è parlato anche di appalti innovativi e digitalizzazione. La Cuc partecipa a un progetto europeo con un altro operatore italiano e numerosi partner; il confronto sulla sperimentazione è previsto a Berlino il mese successivo all’incontro, secondo quanto annunciato da Callari: «Il prossimo mese saremo a Berlino per fare il punto sulla sperimentazione che stiamo portando avanti e capire come possa trasformarsi in valore per il territorio e diventare una buona pratica anche per le altre Regioni». L’assessore ha inoltre sottolineato le opportunità dell’intelligenza artificiale e degli strumenti digitali per semplificare le procedure.

Tra le prospettive indicate da Callari c’è la predisposizione di una legge quadro regionale in materia di appalti, per riunire in una norma organica disposizioni oggi distribuite in diverse leggi regionali e rafforzare il ruolo della Cuc. L’assessore ha collegato il valore di un centro di competenza territoriale alla possibilità di gestire le risorse sul territorio e creare ricadute positive sul sistema economico regionale: «Vogliamo riunire in una norma organica disposizioni che oggi sono distribuite in diverse leggi regionali e rafforzare ulteriormente il ruolo della Cuc. Avere un centro di competenza del territorio è un grande valore, perché consente di gestire qui le risorse e di creare ricadute positive sul sistema economico regionale».

Ristorazione e trasporto scolastico, due gare della Cuc in valutazione

Tra le procedure seguite dalla Cuc, entrambe nella fase di valutazione delle offerte, c’è la quinta edizione del bando per la ristorazione scolastica, con un valore globale stimato di 109 milioni di euro, e la sesta edizione della gara per il trasporto scolastico.

La Cuc offre assistenza agli enti e prepara la gara welfare 2027

Nel corso dell’incontro è stato inoltre ricordato che la Cuc fornisce supporto giuridico e tecnico agli enti ed è già coinvolta nella progettazione della gara per il welfare degli enti locali del 2027, rivolta a una platea di 14mila dipendenti. L’Infoday sarà replicato anche a Pordenone e Tolmezzo.

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