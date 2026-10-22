Seguici su

GoriziaRegione FVG

Gorizia, Amirante: «Infrastrutture e hub ciclabile per il turismo»

Alla presentazione del numero speciale di IES, Cristina Amirante ha evidenziato i collegamenti tra trasporti e il progetto del primo hub dedicato al turismo ciclabile.
Avatar

Pubblicato

1 giorno fa

il

L'assessore Amirante durante il suo intervento
L'assessore Amirante durante il suo intervento
Aggiungi Diario FVG come Fonte preferita su Google

GORIZIA – Le infrastrutture e i collegamenti tra le diverse modalità di trasporto sono stati indicati come condizioni per sostenere l’attrattività culturale e turistica e rendere accessibile il territorio. Lo ha affermato il 22 ottobre 2026 a Gorizia l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante, intervenuta alla presentazione del numero speciale della rivista IES dedicato al capoluogo isontino.

Nel suo intervento Amirante ha affermato: “Il Friuli-Venezia Giulia sta diventando una regione sempre più attrattiva dal punto di vista culturale e turistico. Per valorizzare le nostre peculiarità è fondamentale poter contare su infrastrutture capaci di rendere il territorio accessibile e favorire collegamenti efficienti tra le diverse modalità di trasporto”.

Aeroporto e hub ciclabile nella rete dei trasporti

Amirante ha sottolineato il ruolo strategico delle infrastrutture per lo sviluppo turistico regionale e la capacità del Friuli-Venezia Giulia di integrare trasporto aereo, ferrovia, rete autostradale, autobus e ciclabilità.

“Il nostro aeroporto, situato proprio in provincia di Gorizia, è collegato ai diversi sistemi di trasporto e rappresenta un punto di accesso strategico al territorio. Stiamo inoltre realizzando il primo hub dedicato al turismo ciclabile, pensato per consentire a chi arriva in aereo di proseguire il proprio viaggio in bicicletta e scoprire le bellezze della nostra regione”, ha spiegato l’assessore.

Crescita turistica e qualità della vita nei centri urbani

L’assessore ha richiamato anche la necessità di mantenere un equilibrio tra crescita turistica e qualità della vita dei residenti, attraverso politiche che favoriscano la disponibilità di alloggi e la permanenza delle persone nei centri urbani.

“Il turismo è una risorsa fondamentale, come dimostra anche il percorso di Gorizia, valorizzata dalla sua esperienza di Capitale europea della cultura. La crescita dell’attrattività deve però procedere insieme al rispetto dell’ecosistema urbano e dei cittadini. Dobbiamo continuare a lavorare per città vive, accessibili e accoglienti, nelle quali lo sviluppo rappresenti un’opportunità per tutto il territorio”, ha concluso Amirante.

L'assessore Cristina Amirate, alla sua destra il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna
L’assessore Cristina Amirate, alla sua destra il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
Clicca per commentare

You must be logged in to post a comment Login

Tu cosa ne pensi?