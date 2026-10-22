Gorizia, Amirante: «Infrastrutture e hub ciclabile per il turismo»

GORIZIA – Le infrastrutture e i collegamenti tra le diverse modalità di trasporto sono stati indicati come condizioni per sostenere l’attrattività culturale e turistica e rendere accessibile il territorio. Lo ha affermato il 22 ottobre 2026 a Gorizia l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante, intervenuta alla presentazione del numero speciale della rivista IES dedicato al capoluogo isontino.

Nel suo intervento Amirante ha affermato: “Il Friuli-Venezia Giulia sta diventando una regione sempre più attrattiva dal punto di vista culturale e turistico. Per valorizzare le nostre peculiarità è fondamentale poter contare su infrastrutture capaci di rendere il territorio accessibile e favorire collegamenti efficienti tra le diverse modalità di trasporto”.

Aeroporto e hub ciclabile nella rete dei trasporti

Amirante ha sottolineato il ruolo strategico delle infrastrutture per lo sviluppo turistico regionale e la capacità del Friuli-Venezia Giulia di integrare trasporto aereo, ferrovia, rete autostradale, autobus e ciclabilità.

“Il nostro aeroporto, situato proprio in provincia di Gorizia, è collegato ai diversi sistemi di trasporto e rappresenta un punto di accesso strategico al territorio. Stiamo inoltre realizzando il primo hub dedicato al turismo ciclabile, pensato per consentire a chi arriva in aereo di proseguire il proprio viaggio in bicicletta e scoprire le bellezze della nostra regione”, ha spiegato l’assessore.

Crescita turistica e qualità della vita nei centri urbani

L’assessore ha richiamato anche la necessità di mantenere un equilibrio tra crescita turistica e qualità della vita dei residenti, attraverso politiche che favoriscano la disponibilità di alloggi e la permanenza delle persone nei centri urbani.

“Il turismo è una risorsa fondamentale, come dimostra anche il percorso di Gorizia, valorizzata dalla sua esperienza di Capitale europea della cultura. La crescita dell’attrattività deve però procedere insieme al rispetto dell’ecosistema urbano e dei cittadini. Dobbiamo continuare a lavorare per città vive, accessibili e accoglienti, nelle quali lo sviluppo rappresenti un’opportunità per tutto il territorio”, ha concluso Amirante.

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