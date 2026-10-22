Trieste celebra l’eccellenza italiana del caffè: Alessandro Garbin premiato al Triestespresso Expo

TRIESTE – Durante Triestespresso Expo 2026, a Trieste, Alessandro Garbin ha ricevuto il Trieste Coffee Experts Award 2026 nella categoria Coffee Personality of the Year. Alla consegna era presente l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro.

Scoccimarro ha dichiarato: “Il caffè è uno dei simboli dell’identità e della storia economica di Trieste, ma è anche un settore nel quale l’Italia continua a distinguersi nel mondo per capacità imprenditoriale, innovazione tecnologica e qualità”.

Nel descrivere il contributo di Garbin all’industria del caffè, l’assessore ha detto: “Oggi – ha detto l’assessore – premiamo un protagonista dell’eccellenza industriale italiana, capace di contribuire allo sviluppo delle tecnologie e dei macchinari per la torrefazione utilizzati dalle grandi aziende del settore, portando il nostro ingegno e il nostro saper fare sui mercati internazionali”.

Scoccimarro ha aggiunto: “Quando parliamo di caffè – ha proseguito Scoccimarro – pensiamo naturalmente alla qualità del prodotto finale, ma dietro ogni tazzina esiste un’intera filiera fatta di ricerca, tecnologia, professionalità e investimenti. È proprio questa capacità di coniugare tradizione e innovazione a rendere le nostre imprese competitive nel mondo”.

L’assessore ha sottolineato il ruolo storico di Trieste, città che ha costruito parte della propria fortuna economica grazie ai traffici commerciali e al porto franco, diventando nel tempo uno dei principali punti di riferimento europei per il commercio e la lavorazione del caffè.

Come ha sottolineato Scoccimarro, “Trieste non è soltanto una città che ama il caffè: è una città che ha contribuito a scriverne la storia. Manifestazioni come Triestespresso Expo rappresentano un’importante occasione per valorizzare questa tradizione e guardare al futuro, sostenendo innovazione, competitività e sostenibilità dei processi produttivi”.

Nel concludere, l’assessore ha rivolto a Garbin le proprie congratulazioni: “Ad Alessandro Garbin – ha concluso l’assessore – vanno le mie congratulazioni per questo meritato riconoscimento. Premiare chi realizza tecnologie apprezzate in tutto il mondo significa celebrare non soltanto il successo di un imprenditore, ma anche la straordinaria capacità dell’industria italiana di trasformare le idee in eccellenza”, ha concluso Scoccimarro.

Garbin ha espresso il proprio orgoglio per un prodotto realizzato al 100% in Italia, sottolineando che l’intera produzione dell’azienda, dalle tecnologie ai macchinari, è completamente italiana.

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