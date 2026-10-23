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Trieste, restaurata l’Ara III Armata con un contributo da 10.700 euro
Concluso sul colle di San Giusto il restauro dell’Ara III Armata, finanziato dalla Regione attraverso la legge 3/2025. La cerimonia si è svolta alla presenza dell’assessore Pierpaolo Roberti.
TRIESTE – Il restauro dell’Ara III Armata si è concluso con una cerimonia sul colle di San Giusto. I lavori, sostenuti da un contributo di 10.700 euro della Regione attraverso la legge 3/2025, rientrano tra le opere finanziabili dalla norma, che indica come prioritari la manutenzione, il recupero e il restauro di beni mobili, cimeli, lapidi e monumenti celebrativi della memoria. Alla cerimonia, organizzata al termine dei lavori, ha rappresentato la Giunta l’assessore regionale alle Autonomie locali, Funzione pubblica, Sicurezza e Immigrazione Pierpaolo Roberti.
Il 23 ottobre 2026, a Trieste, Roberti ha dichiarato: “Il celere restauro dell’Ara III Armata restituisce ai triestini un monumento che rappresenta un pezzo importante della nostra storia, in un luogo centrale della città dal punto di vista culturale e della memoria. La celerità con cui si è concluso l’intervento dimostra l’efficacia della legge, approvata lo scorso anno, con cui la Regione sostiene sia le attività culturali e scolastiche sia la valorizzazione delle tradizioni locali, delle Forze dell’ordine e dei Vigili del fuoco. Gli ulteriori fondi stanziati negli assestamenti di luglio e ottobre permetteranno di soddisfare tutte le richieste future”.
Roberti ha inoltre osservato: “Nonostante la complessità burocratica e la necessità di coordinare diversi enti insieme alla Sovrintendenza – ha osservato Roberti – il progetto è stato portato a termine in tempi record (circa un anno) grazie alla collaborazione con le associazioni d’Arma, in particolare quella del Fante. Questo impegno dimostra una forte alleanza tra le istituzioni regionali e la comunità per preservare la memoria storica, con l’intento di offrire alle giovani generazioni testimonianze concrete del passato, contrapposte ai rischi e alle derive negative veicolate dai social media”.
L’Ara fu inaugurata il 3 novembre 1929 dal Duca d’Aosta Emanuele Filiberto di Savoia, comandante della III Armata durante la Grande Guerra, in memoria dei caduti nel conflitto.
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