Trieste
Gira con un coltello di 24 centimetri vicino alla stazione di Trieste: la Polizia lo ferma e fa una scoperta
Trieste, sessantenne fermato con un coltello di 24,5 centimetri vicino alla stazione: emerge un ordine di custodia cautelare
TRIESTE – Si aggirava nei pressi della stazione centrale di Trieste brandendo un coltello, ma l’intervento della Polizia ha portato alla scoperta di un provvedimento di cattura già emesso nei suoi confronti. Protagonista della vicenda un sessantenne triestino senza fissa dimora, arrestato nella serata di domenica 4 ottobre e successivamente trasferito nel carcere del Coroneo.
La segnalazione di un passante e l’intervento della Polizia
L’episodio si è verificato intorno alle 23, quando un cittadino ha contattato la Questura per segnalare la presenza di un uomo armato di coltello nella zona della stazione ferroviaria.
Gli agenti, intervenuti rapidamente sul posto, sono riusciti a individuare il sessantenne grazie alla descrizione fornita dal testimone. Al momento del controllo, l’uomo si trovava in uno stato di forte agitazione.
Durante la perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto un coltello a scatto con blocco della lama, lungo complessivamente 24,5 centimetri. L’arma è stata immediatamente sequestrata.
Il controllo in Questura e la scoperta dell’ordine di cattura
Il sessantenne è stato accompagnato negli uffici della Questura per ulteriori accertamenti e per verificare l’eventuale presenza di altri oggetti potenzialmente pericolosi.
Proprio durante questi controlli è emerso che l’uomo era già destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa in seguito alla violazione di un precedente obbligo di presentazione quotidiana in Questura.
La misura era stata disposta nell’ambito di procedimenti relativi a reati analoghi commessi anche nei pressi della stazione ferroviaria.
Arrestato e trasferito nel carcere del Coroneo
Alla luce degli accertamenti, gli agenti hanno notificato al sessantenne l’ultima ordinanza emessa dal Tribunale di Trieste, procedendo al suo arresto.
L’uomo è stato quindi accompagnato nel carcere del Coroneo, dove è stato sottoposto alla misura cautelare disposta dall’autorità giudiziaria.
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