Incendio al Porto Vecchio di Trieste, Roberti chiede di chiarire la dinamica

TRIESTE – Ieri 2 novembre 2026, due persone sono morte a causa di un incendio in un magazzino dismesso del Porto Vecchio di Trieste. A commento dell’accaduto, l’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti ha detto: “In un momento di sgomento come questo, è necessario evitare letture affrettate e soluzioni semplicistiche. Attendiamo che i Vigili del fuoco e le autorità competenti chiariscano le esatte dinamiche dell’accaduto e che venga ricostruita la situazione delle persone coinvolte”.

Roberti ha aggiunto che, se venissero confermate le prime indiscrezioni che stanno circolando, “non avremmo a che fare con un dramma legato all’immigrazione e all’accoglienza, ma con una situazione diversa, molto più simile a quella già riscontrata in passato in occasione dei fatti di cronaca verificatisi, sempre a Trieste, nell’ex iutificio di via Svevo“, ha concluso Roberti.

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