Cronaca & AttualitàRegione FVGTrieste
Incendio al Porto Vecchio di Trieste, Roberti chiede di chiarire la dinamica
Due persone sono morte nell’incendio in un magazzino dismesso del Porto Vecchio. L’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti invita ad attendere la ricostruzione dei fatti e delle condizioni delle persone coinvolte
TRIESTE – Ieri 2 novembre 2026, due persone sono morte a causa di un incendio in un magazzino dismesso del Porto Vecchio di Trieste. A commento dell’accaduto, l’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti ha detto: “In un momento di sgomento come questo, è necessario evitare letture affrettate e soluzioni semplicistiche. Attendiamo che i Vigili del fuoco e le autorità competenti chiariscano le esatte dinamiche dell’accaduto e che venga ricostruita la situazione delle persone coinvolte”.
Roberti ha aggiunto che, se venissero confermate le prime indiscrezioni che stanno circolando, “non avremmo a che fare con un dramma legato all’immigrazione e all’accoglienza, ma con una situazione diversa, molto più simile a quella già riscontrata in passato in occasione dei fatti di cronaca verificatisi, sempre a Trieste, nell’ex iutificio di via Svevo“, ha concluso Roberti.
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