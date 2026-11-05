Fedriga alla mostra su Star Wars a Trieste: ingresso gratuito il sabato

TRIESTE – A Trieste è stata inaugurata ieri 4 novembre 2026 “Beyond the stars – The art side”, mostra dedicata alla rilettura contemporanea dell’universo di Star Wars. L’esposizione è visitabile gratuitamente ogni sabato dalle 15 alle 21.

Il governatore del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha detto: “Star Wars è molto più di una saga cinematografica: in quasi cinquant’anni è diventata un fenomeno di cultura di massa capace di attraversare generazioni, linguaggi e forme artistiche. Il fatto che oggi dieci artisti ne reinterpretino personaggi e simboli dimostra quanto quell’universo continui a essere vivo nell’immaginario collettivo e a offrire chiavi di lettura del nostro presente”.

Dieci artisti rileggono Star Wars tra arte e fantascienza

Fedriga è intervenuto all’inaugurazione accompagnato dall’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti. La mostra è allestita negli spazi della palestra John Reed Fitness ed è curata da Alessandra Pierelli con la co-curatela di Paola Martino. Il percorso propone una rilettura contemporanea dell’universo creato da George Lucas, in vista del cinquantesimo anniversario del primo film della saga, uscito nel 1977.

Fedriga ha richiamato il confronto tra bene e male e la figura di Darth Vader, indicato dall’American Film Institute tra i più grandi villain della storia del cinema. Il governatore ha osservato: “Tra i temi che hanno reso Star Wars universale c’è il confronto tra bene e male. Darth Vader, indicato dall’American Film Institute tra i più grandi villain della storia del cinema, è però anche un personaggio segnato dalla possibilità della redenzione – ha osservato Fedriga -. Il suo percorso dal lato oscuro al sacrificio finale ci ricorda che l’essere umano non è definito per sempre dai propri errori e che anche nelle contraddizioni più profonde può esistere uno spazio per una scelta diversa”.

Il percorso riunisce le opere di Stefano Banfi, Felipe Cardena, Davide Bacter, Fabrizio Ceccarelli, Giulia Maglionico, Domenico Pellegrino, Alessandra Pierelli, Andrea Poggipollini, Bruno Volpez e Tom Porta, affiancate da costumi, droidi e spade laser.

Per il governatore, “questa mostra dimostra inoltre come il grande cinema possa superare lo schermo e diventare materia per nuovi linguaggi creativi. La contaminazione tra arte contemporanea, mito, fantascienza, sport e benessere rende particolarmente interessante un progetto che porta la cultura anche fuori dai luoghi espositivi tradizionali e la avvicina alla quotidianità delle persone”.

La mostra è visitabile gratis ogni sabato dalle 15 alle 21

Dopo l’inaugurazione, la mostra sarà aperta gratuitamente tutti i sabati dalle 15 alle 21, previa registrazione su Eventbrite.

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